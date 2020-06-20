Gümüş ‘endüstriyel talep’ bekliyor

20 Haziran 2020

Evrim KÜÇÜK

Son bir yılda piyasalara bakıldığında dolar ve altının hem içeride hem yurtdışında oldukça güçlü bir performans gösterdiği görülürken, bazı değerli metaller de bu çıkışa eşlik etti. Özellikle bu yıl içinde gümüş sürpriz bir şekilde atak yaptı. Eylül 2016’dan bu yana en yüksek seviye olan 18.60 dolar/ons düzeyine geldi. Ancak burada tutunamayarak 17.40 dolara gerileyen gümüş yine de son altı aydaki yüzde 2.78 ve son bir yıldaki yüzde 16.32’lik yükselişiyle yatırımcının radarına girmiş oldu. Analistler, kısa vadede gümüşün seyrini merkez bankalarının teşviklerinin, uzun vadede ise ekonomideki toparlanmanın belirleyeceğini söylüyor. Zira yıllık küresel gümüş talebinin yarısından fazlası endüstriyel kullanımdan geliyor. Buna karşılık altına endüstriyel talep yüzde 10-15 civarında. Bu da ekonomik büyümenin gümüşü neden altından daha fazla etkileyebildiğini açıklıyor.

Gümüşte yükseliş şansı uzmanlara göre devam ediyor. Kısa vadede değerli metalin 18.0 doların üzerinde yapacağı kapanışlar uzmanlara göre yukarı yönlü trendin devamı için önemli. Teknik analizlere göre özellikle haziran ve temmuzda 18.10 ve 18.63 seviyelerinin üzerindeki aylık kapanışlar gümüşte yükselişin önünü açacak. İçeride de şu sıralar 3.87 liradan alıcı bulan gümüşte 4.0 seviyesinin üzerinin hedeflenmesi için yurtiçindeki hareketlerden çok ons tarafındaki hareketlerin önem taşıdığını vurguluyor analistler.

19 dolar kapısı açılabilir

Bu hafta gümüşte yaşanan yukarı doğru hareketlenme analistlere göre 18 dolar ve üzeri için bir sinyal. Değerli metaller uzmanı Christopher Lewis, gümüşün bir sonraki hedefinin 18 dolar ve ardından 18.50 dolar olduğuna inanıyor. Lewis bu seviyelerin ise 19 dolar kapısını açacağını söylüyor ve diyor ki “Fed, gördüğü her şeye para fırlatmaya devam ettiği sürece gümüşün yükseliş şansı sürüyor. Çünkü bu uzun vadede doların değer kaybetmesine yol açacaktır.”

Ekonomideki toparlanma gümüşü parlatacak

Orta ve uzun vadede ise gümüş için küresel ekonominin gücü belirleyici olacak. COVID 19 pandemisinin endüstriyel talep üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle gümüşün bazı dönemlerde baskıyla karşılaşması mümkün görünüyor. Analistler bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

BoFA ve BMO fiyat beklentisini yükseltti

Bank of America (BoFA) analistlerine göre endüstriyel talepteki artışla birlikte gümüşü ‘parlak bir gelecek’ bekliyor. Bankanın son raporunda bu yıl için ortalama gümüş fiyatı beklentisini 16.60 dolardan 16.87 dolara güncelledi. Amerikan finans kuruluşu 2021 yılı için fiyat tahminini ise 22.50 dolardan 23 dolara yükseltti. Raporu kaleme alan analistler gümüş için en önemli faktörün endüstriyel talep olduğunu altını çiziyorlar. Analistlere göre COVID 19 pandemisiyle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler gümüşte endüstriyel talebi 2004 yılından bu yana en düşük seviyeye çekebilir fakat bu geçici bir dönem olarak kabul ediliyor. Raporda, “Pandemi ekonomi üzerinde ciddi bir olumsuz etki yaratsa da zayıf GSYH rakamlarının geçici olduğunu ve endüstriyel toparlanmanın bazı bazı verilerin ortaya koyduğundan daha hızlı olacağına inanıyoruz” denildi. BMO Capital Markets da gümüş fiyatlarını yukarı doğru revize ettiği açıklamasında, gevşek para politikalarının yardımıyla değerli metallerin yükseleceğini vurguluyor. BMO, gümüş için 2020 yılı ortalama fiyat beklentisini 17.60 ons olarak belirlerken, 2021 ve 2024 görünümünü de sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 6 yükseltti. Bankanın uzun vadeli fiyat beklentisi de yüzde 6 artarak 17.25 dolar seviyesinden 18.25 dolara çıktı.

Yenilenebilir enerji ve 5G önemli



Analistler gümüşün yükselmesinde kritik bir sektör olarak yenilenebilir enerjiye dikkat çekiyorlar. “Alternatif enerjiler gümüş için ciddi bir öneme sahip çünkü sağlık konusundaki duyarlılığın artması iklim değişikliğiyle mücadeleye etki edebilir” görüşünde. Gümüş, özellikle güneş panellerinin üretimindeki en önemli metallerden bir tanesi. Gümüş için önemli bir diğer sektör de G5 teknolojisi. Analistler, “Önümüzdeki yıllarda 5G'nin hayatımıza girmesiyle gümüşün 5G'de kullanılan elektronik uygulamalardaki rolünün önemli ölçüde artacağını ve 2025'e kadar yaklaşık 500 ton ve 2030'a kadar 715 tona tırmanacağını hesaplıyor.

Altın/gümüş rasyosuna dikkat!



Gümüş fiyatlarındaki çıkış beklentisine bir diğen sebep de altın-gümüş rasyosundaki seviyeler. Bu, tek bir ons altın almak için kaç ons gümüş verilmesi gerektiğini gösteren orandır. Altın ile gümüş arasındaki rasyo uzun zamanca 60 ile 90 arasında gidip geldikten sonra bu yıl COVID 19 salgını sırasında 126 seviyesine kadar yükseldi. Bu hafta ise 98.45 seviyesinde bulunuyor. Finans uzmanları orta vadede bu rasyo da oluşan farklılığın makul seviyeye geleceği bu seviyenin de 80 civarı olduğunu belirtiyorlar. Bu sebeple gümüşe yatırım yapılabileceğini belirtiyorlar.

Gümüşün kullanım alanı oldukça geniş!



Binlerce paranın değerini korumak için kullanılan gümüş denince akla ilk olarak takı, mücevher ve finansal yatırım geliyor. Ancak bu kıymetli madenden aslında çok daha farklı alanlarda da faydalanılıyor. Gümüş genel olarak şuralarda kullanılıyor: • Fotoğraf endüstrisi, elektronik parçalar, bozuk para üretimi, alaşımlar ve dişçilik endüstrisinde • Yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımında (gümüş iyodür) • Ayna sırlarının yapımında • Pil yapımında ve bilgisayar röle kontaklarında • Boyalar, asetik asit ve fotoğraf maddeleri elde etmede • Cam ve ahşabı elektrik iletkeni yapma amaçlı yeni seramik tipi kaplama işlerinde • Gümüş zeolitler, deniz suyunu tuzdan arındırmak için kullanılıyor.

Rusya'nın altın üretimi yükseliyor



Küresel altın üretiminde önemli bir paya sahip olan Rusya, artan fiyatlardan avantaj elde etmek amacıyla üretimini artırıyor. Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020 yılının ilk 2 ayında altın üretimi 39,71 ton oldu. Geçen yılın aynı döneminde 36,30 ton altın üretilmişti. Ocak-Şubat döneminde gümüş üretimi de 140,84 tondan 142,30 tona yükseldi. Rusya, yıllık 300 tona yaklaşan üretimiyle Çin ve Avustralya’nın ardından altında dünyanın 3’üncü büyük üreticisi.



Amplant %75-80 kapasite hedefliyor



COVID-19 pandemisinin madencilik faaliyetlerini vurduğu Güney Afrika şirketleri normalleşme planlarını hayata sokmaya başladı. Platin üreticisi Anglo American Platinum bu yılın sonunda üretim kapasitesini yüzde 75- 80 seviyesine getirmeyi beklediğini bildirdi. CEO Natascha Viljoen, pandemi sırasında ortaya çıkan üretim kaybını yerine koymanın ise mümkün görünmediğini söyledi. Nisan ayında CEO’luk koltuğuna oturan Viljoen, madenlerdeki sağlık tedbirleri ve medikal ekipmanlar için 1.45 milyon dolarlık harcama yapıldığını belirtti.