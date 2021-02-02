Gümüş fiyatı 8 yılın zirvesinden geri geldi

Dün son 8 yılın en zirvesini gören spot gümüş fiyatı bu sabah yüzde 2'ye varan oranda bir geri çekilme yaşadı. 19 Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan 30,07 doların test edilmesinin ardından kar realizasyonları ile yönünü aşağı çeviren spot gümüş bu sabanh 28,23 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 1,56 kayıpla 28,34 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, CME'nin gümüş işlemlerinde teminat tutarını 14 bin dolardan 16 bin 500 dolar seviyesine çıkarmasının spekülatif işlemlerin cesaretini kırdığını ve kar realizasyonunda etkili olduğunu ifade erdiyorlar.



Gümüş fiyatının 28,00 dolar seviyesinin üzerinde kalmasının yukarı hareketin devam etmesi için önemli olduğunu ifade eden analistler, 30 dolar seviyesi güçlü şekilde kırılmadıkça aşağı gelme potansiyelinin süreceği uyarısında da bulunuyorlar. 30 dolar seviyesinin geçilmesi halinde ilk hedef 30,75 dolar/onrs olacak. 28 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde ise 26,98-26,16 dolar aralığına kadar geri çekilme yaşanabilir.