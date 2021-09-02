Gümüş fiyatı ne kadar? (2 Eylül 2021)

Emtia piyasasında 2020 yılı gümüşün yıldızının parladığı yıl olurken, bu dönemde gümüş fiyatı yakaladığı çıkış ile en çok kazandıran emtia konumuna gelmişti. Son dönemde ise gümüş fiyatları düşüşe geçerken, yatırım aracı olarak gümüşü tercih edenler, fiyatların hangi yönde seyredeceğini araştırmaya başladı.

2 Eylül gümüş fiyatına bakıldığında, bugün gümüşün alış fiyatı 6,4412 TL, satış fiyatı ise 6,4424 TL oldu.

Gümüş fiyatları yükselecek mi?

Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda zayıf dolar ile gelişen piyasa talebinde toparlanma ile birlikte emtia için yukarı yönlü hareket beklentisi devam ediyor.