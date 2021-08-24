Gümüş fiyatı ne kadar? (24 Ağustos 2021)

Geçtiğimiz yıl emtia piyasasının en çok kazandıran emtiası olan gümüş, son dönemde düşüş yaşıyor. Gümüş fiyatının düşmesi yatırımcılar tarafından yeni alım dönemi olarak değerlendirilirken, bir yandan da gümüş fiyatının yeniden yükselişe ne zaman geçeceği araştırılıyor.

24 Ağustos gümüş fiyatına bakıldığında, bugün gümüş 6.398 Türk Lirasından alınırken, 6.4007 Türk Lirasından satılıyor.

Emtia için yükseliş beklentisi sürüyor

Goldman Sachs, emtia için yukarı yönlü hareket beklentisini koruyor. Hazırlanan raporda zayıf dolar ile gelişen piyasa talebinde toparlanmanın altında ılımlı yukarı yönlü hareketi desteklemesinin beklendiği belirtilirken, uzun vadeli yatırımcılar için ons altının cazip olduğunun altını çizdi.

Ayrıca emtia için olumlu beklentilerin korunduğu vurgulanırken, 4. çeyrek fiyat tahminleri petrol için 80, bakır için 10 bin 620 dolar olarak korundu.