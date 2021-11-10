Gümüş fiyatı ne kadar?

Fed'in varlık alımlarını azaltacağı haberlerinin ardından 24 dolar seviyesinin üzerinde seyreden gümüşün ons fiyatı gerileyerek 24,26 dolar oldu.Türkiye'de ise serbest piyasada gümüş fiyatı güne 7,6 lira seviyesinden başladı. Emtia piyasasının en değerli emtialarından biri olan gümüşe yatırım yapanlar fiyatların nasıl seyredeceğini araştırırken, analistler gümüş fiyatlarında 23 dolar seviyesinin kritik olduğunu ifade ediyor.

Analistler gümüş yorumunda ons gümüş fiyatının 23 dolar sınırını koruması halinde güçlü duruşunu sürdürebileceğini ifade ediyor. Bu seviyeye yerleşerek önemli bir destek seviyesi oluşturan gümüş fiyatı, sıçrama yaparak 25 doları, sonrasında ise 28 doları görebilir.

FXEmpire analisti Christopher Lewis, “Bu, daha uzun vadede nereye gideceğimizi belirleyebilir ve buradan bir tür sıçrama yapılırsa, o zaman 24 doların seviyesi mümkün. 24 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirsek, bu çok olumlu bir işaret olur ve bundan sonra 25 dolar seviyesine bakabiliriz. 25 dolar seviyesi elbette çok büyük, yuvarlak, psikolojik olarak önemli bir rakam olduğu için çok dikkat çekecek bir alan” değerlendirmesini yaparken, gümüş fiyatının 22 dolar seviyesinin altına inmesi halinde ise bir çöküş yaşayabileceğini söyledi.

CPM Group da gümüş değerlendirmesinde, gümüş fiyatlarının bir süredir dalgalandığı 22-24 dolar aralığından çıkması ve 25 doları devirmesi halinde 28 dolara doğru yapılacak hamlelerin önünün açılabileceğini belirtti.