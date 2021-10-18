Gümüş fiyatı ne kadar oldu? Gümüş fiyatı yükselecek mi?

Gümüş fiyatı bu hafta yükselişe geçti. Son 1 haftada çizdiği grafik ile çan çizen gümüşün ons fiyatı psikolojik eşiği geçti. Daha önce 8 kez test edilen ancak aşılamayan 22,76 dolar eşiği geçilirken, gümüşün ons fiyatı 23 doları aştı. Gümüş fiyatının 23 dolar/ons seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde fiyatların yukarı yönde tırmanışını sürdürmesi bekleniyor. Analistler ise gümüşün ons fiyatının 24,40 dolar seviyesini yakalaması halinde 26 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyor.

MKS Pamp Group tarafından yayımlanan değerli metaller raporunda gümüş fiyatının bu yıl ortalama 26 dolar olacağı belirtiliyor. Gelecek yıl için öngörülen ortalama fiyat ise 28 dolar seviyesi olarak görülüyor.

Serbest piyasada gümüş fiyatı ne kadar?

Türkiye'de en çok yatırım yapılan emtialar arasında bulunan gümüşün gram fiyatı 7 lira seviyesine doğru ilerliyor. Bugün alışta gümüş fiyatı 6,93 lira, satışta ise 6,94 lira seviyesinden işlem görüyor.