Gümüş fiyatı ne kadar oldu? Gümüşte yeni boğa trendi başlayabilir

Fed'in faiz konusundaki tutumu emtia fiyatlarına yansıyor. Bu süreçte kritik olan 23.50 dolar seviyesinde bulunan gümüş konusunda analistler boğa trendinin başlayabileceğini öngörürken, Gümüş Enstitüsü'nün raporunnda ise gümüşe olan talep 1 milyon onsu aşacağı belirtiliyor.

Bugün Türkiye'de gümüş fiyatına bakıldığında 9.10 lira seviyesinde olduğu görülüyor.

Analistlerin gümüş yorumu

Uzmanlara göre gümüş, 23.50 dolar seviyesinin altında kalması halinde 23.20 dolarda bulunan bir sonraki desteğe doğru hareket edecek. Bu seviyesinin test edilmesi desteğin 22.90 dolara inmesinin önünü açabilir diyen uzmanlara göre gümüş bu seviyenin altına düşerse, bir sonraki destek 22.60 dolar olarak öne çıkacak. Economies. com analistleri fiyatların burada dizginlenemeyip 21.40 dolara gitme ihtimali olduğu uyarısı yapıyor. 23.50’nin üzerinde ise 23.90’a uzanabilir. Gümüşün bu seviyenin üzerine çıkması durumunda sırasıyla 24.05 ve ardından 24.25 dolara aşamalı olarak çıkması beklenebilir. Finans piyasaları hakkında günlük teknik analizlere yer veren Economies.com analistleri, gümüşte yeniden boğa eğiliminden bahsedilmesi için 24.20 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar.

Kısa vadede doların hareketiyle yön bulacak olan gümüş fiyatlarının uzun vadede yenilenebilir enerji ekonomisinden aldığı destekle pozitif hareket etmesi beklentisi korunuyor.