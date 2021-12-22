Gümüş fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Gümüş fiyatı kaç TL oldu?

Eylül ayından bu yana emtia fiyatları ciddi şekilde yükselirken, gümüş fiyatı da bu yükselişten nasibini almıştı. Yatırımcıların en çok tercih ettiği emtialardan biri olan gümüş fiyatı 12 liranın üzerine çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında gümüş fiyatı da döviz ve altında olduğu gibi düşüşe geçti. Dün serbest piyasada gümüş fiyatı 9.22 lira seviyelerinde olurken, bugün ise düşüş sürdü ve gümüş fiyatı 8,95 lira seviyelerinde bulunuyor.

JP Morgan gümüşte düşüş bekliyor

Amerikan bankacılık grubu JP Morgan, 2022’de gümüş için düşüş beklentisi içinde. Banka, 2022 yılında ons gümüş fiyatı için ortalama 20,48 dolar fiyat öngördü. ABD bankası JP Morgan son analizinde, “Uzun vadeli ABD nominal getirilerinin yükselmesi gümüş üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek” diyerek, FED’in şahin yorumlarının hedge fonları gümüşten uzaklaştırdığını belirtti.