Gümüş fiyatları 10 ayın zirvesinde
Gümüş fiyatları 10 ayın zirvesine yükseldi.
Değerli metal fiyatları COVID-19 salgını ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginlikleri sebebiyle yükselirken, gümüş dün 9 ayın en yüksek düzeyine yükselen altını takip ederek ons başına 19 doları aşarak 10 ayın en yüksek düzeyine yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle altın yüzde 0.24 artışla 1,825 dolardan, gümüş yüzde 1.22 artışla 19.4 dolardan, bakır yüzde 1.75 artışla 2.87 dolardan, platin yüzde 0.68 artışla 890 dolardan ve palladyum yüzde 1.35 artışla 1,964 dolardan işlem görüyor.