Gümüş fiyatları, adım adım 7 yılın zirvesine ilerliyor
Son günlerdeki yükselişini hızlandıran gümüş, 22,35 doları görerek, 2013 yılının ekim ayında gördüğü 22,83 seviyelerine yaklaştı.
Uluslararası piyasalarda altın ve gümüş fiyatında yukarı hareket güçlü şekilde devam ediyor. AB liderlerinin 750 milyon euro büyüklüğünde toparlanma fonu üzerinde anlaşmaları, ABD'de 1 trilyon dolar büyüklüğünde yeni teşvik paketi üzerinde çalışılması değerli metal fiyatlarına destek veriyor.
Gümüş fiyatı bu sabah 22,83 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Bu seviye en son 30 Ekim 2013'te görülmüştü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 4,98 artışla 22,35 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda altın fiyatı ise 1866,12 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,78 artışla 1856,12 dolar/ons seviyesinde.
Yıl başından bu yana altın fiyatı yüzde 22,3, gümüş fiyatı ise yüzde 25,08 yükseldi.