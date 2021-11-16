Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Analistlerden gümüş yorumu

Gümüş fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 4.8 değer kazanarak kapattı. Geçen hafta ABD'deki enflasyonun artması ve yükseliş eğiliminin kısa vadede geçici olmayacağına dair algının güçlenmesi ve arza dair sıkıntıların devam etmesi nedeniyle tüm emtia piyasasında olduğu gibi gümüş fiyatları da yükselmeye başladı.

Bugün Türkiye'de gümüş fiyatına bakıldığında 8.25 lira seviyesinde olduğu görülüyor.

En fazla değerlenen emtialar

Kayda değer yükselişlerin görüldüğü emtia piyasasında gümüş fiyatları yüzde 4.8, nikel yüzde 1.7, alüminyum yüzde 5, bakır yüzde 1.8, platin yüzde 4.7 değer kazandı.

Analistler nasıl yorumladı?

Analistler dolara olan talebin artması ve ABD Merkez Bankasının faiz artırımını beklenenden daha erken yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle emtia piyasasında bir miktar geri çekilmeler görülmesine karşın ABD'de enflasyonun artması sonrasında enflasyondaki yükseliş eğiliminin kısa vadede geçici olmayacağına dair algının güçlenmesi ve arza dair sıkıntıların devam etmesi nedeniyle kayda değer yükselişlerin görüldüğünü söyledi.

Ayrıca Çin’de ekonomiye dair belirsizliklerden kaynaklanan endişelere karşın küresel olarak yeşil ve temiz enerjiye dönüşüm kapsamında talebin artacağına yönelik iyimser öngörülerle emtia fiyatlarının yükseldiğini vurguladı.