Gümüş fiyatları neden yükseliyor?

Gümüş fiyatları son dönemde yükselişiyle dikkat çekerken, emtia piyasasının en çok kazandıranları arasında yer alıyor. Yatırımını gümüşe yapanlar gümüş fiyatlarında yaşanan artışın nedenlerini araştırıyor. Reddit gruplarının son dönemde kripto para hamleleri çok konuşulurken, bu hamlelerden biri de emtia piyasasında yapıldı. Geçen hafta GameStop'a yatırım yaparak şirketin değerini katlayan Reddit yatırımcıları bu kez gümüşe döndü. Reddit borsacıları emtia fiyatlarının da artmasına neden oldu. Argent Minerals yüzde 60 değer kazanırken, Investigator Resources yüzde 47 oranında değerlendirdi.

Madencilik firmalarındaki bu artış gümüş fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Gümüşün ons fiyatı yüzde 10'dan fazla artış göstererek 29.74 ABD doları oldu. Covid-19 salgınının ilk günlerde gümüş de diğer emtialar gibi artış göstermiş ve ağustos ortalarında rekor seviyelere gelmişti.

Gümüş fiyatındaki bu güçlü ralli altın fiyatına da 1871,92 dolar fiyatını gösterdi. Altın şu sıralarda 1.865 dolar seviyesinde.