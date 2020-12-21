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Gümüş fiyatları yüzde 5'in üzerinde arttı

İngiltere'de COVID-19'un yeni bir türünün kayıtlara geçmesi ile oluşan endişeler gümüş fiyatlarını yüzde 5'in üzerinde yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Gümüş fiyatları İngiltere'nin yeni tür bir COVID-19 virüsünün kayıtlara geçtiğini açıklaması ile yüzde 5,43 artarak 27,295 dolara kadar yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle altın, yüzde 0,9 artışla 1.906,3 dolara, gümüş yüzde 4,78 artışla 27 dolar ve platin yüzde 1,21 artışla 1.056,3 dolara yükselirken, bakır yüzde 0,52 düşüşle 3.61 dolara ve paladyum yüzde 0,15 düşüşle 2.368,5 dolara geriledi.

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