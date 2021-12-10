Gümüş katalizör bulamıyor

Gümüş sıkışık bir bantta hareketini sürdürüyor. Hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam verisi sonrası maruz kaldığı sert satışlarla 22.40-22.50 dolar seviyesine çekilen ons gümüş kendini destekleyecek bir katalizör bulmakta zorlanıyor. Ons gümüş son 1 ayda yüzde 8.9, son altı ayda yüzde 19 değer kaybı yaşadı. Doların güçlü kalması ve gümüşün zayıf seyrinin yatırımcıyı tedirgin etmesi halinde 22.40’ın altına doğru yaşanacak bir geri çekilme sırasıyla 22.20 ve 22.05 dolara doğru düşüşleri beraberinde getirebilir. Fiyatların yukarı yönlü ivme kazanması için analistlere göre, 7 Aralık’ta gördüğü en yüksek seviye olan 22.58 doları aşması gerekiyor. Bunu başarması halinde gri metal yeniden 23 dolara çıkma şansı yakalayacak.

Diğer taraftan gümüşün mevsimsel hareketlerini inceleyen bazı uzmanlar, genellikle gümüş ve altının yılsonunda ivme kazandığına dikkat çekiyor ancak Fed’in odakta olduğu bu yıl benzer bir hamle olup olmayacağına şüpheyle yaklaşıyor. Son 10 yıla bakıldığında 23 Aralık ve 24 Şubat tarihleri arasında gümüşün yükseldiği görülüyor. Değerli metal söz konusu dönem içinde en büyük ralliyi yüzde 21.56 ile 2011 yılında gerçekleştirmiş. 2012’nin aynı döneminde ise yüzde 3.03 ile en sert kaybını yaşamış.

Ancak Omicron varyantının piyasalarda yarattığı endişelerin risk iştahını daraltması, doların dışındaki varlıkların yatırım çekme şansını azaltıyor ve gümüşün söz konusu hareketi bu yıl gerçekleştirmesinin önünde bir engel oluşturuyor. Doların sağlam duruşu analistlere göre şu an ons gümüşü için en büyük risk olarak gösteriliyor.