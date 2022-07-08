Gümüş yatırımcısı büyük hüsrana uğradı!

Ons gümüş küresel piyasalarda yaşanan çok güçlü satış dalgasıyla büyük bir baskı altına girdi. ABD dolar endeksinin çok güçlenmesi ve piyasalarda resesyon başlayacağına dair korkular bu hafta fiyatları 19 doların altına çıktı.

Son 1 ayda yüzde 13.6 düştü

ABD dolar endeksinin son yirmi yılın zirvesine çıkması gümüş piyasalarında hüsran yarattı. Bu hafta önce psikolojik 20 dolar barajını aşağı doğru kıran ons gümüş, satışların hızlanmasıyla bir anda kendini 19 doların altında buldu. Şu sıralar 19 doların biraz üzerinde hareket eden kıymetli metal, son 2 yılın en düşük seviyelerine geri çekilmiş oldu. Son bir ayda yüzde 13.6 gerileyen fiyatların 1 yıllık kaybı yüzde 26.56 oldu. Gümüş piyasaları ekonomik görünümdeki bozulmayı karşı çok hassas. Gümüş, endüstriyel kullanımının yoğun olması nedeniyle, bir resesyon tehdidi ortaya çıktığında negatif etkilenen ilk yatırım varlıklarından biri oluyor. ABD dolar endeksinin güç kazanması doları güvenli liman yaparken, normal koşullarda ekonomik daralmaların yaşandığı bir dönemde değerli metallerin değer kazanması beklentisine karşın ons gümüşün performansı giderek zayıfl ıyor. Ons gümüşün düşüş trendini değiştirebilmesi için dirençli ve kalıcı yukarı yönlü hareketlere ihtiyacı var.

Ons başına 17 dolar radara girebilir

Piyasalarda yaşanan enflasyon korkusu merkez bankalarını bir resesyonu tetikleme pahasına faiz oranlarını daha da artırma durumunda bırakırsa ABD dolar endeksi daha da güçlenebilir. Bunun gerçekleşmesi halinde gümüşte destek bölgeleri olarak 19 doların altında ilk olarak 18.60 dolar seviyesi izlenecek. Buranın aşağı yönlü kırılması, FXStreet.com tarafından yapılan analize fiyatları 17 doların da altına sürükleyebilir ve Haziran 2020’nin en düşük seviyesi olan 16.95 dolar radara girebilir. Fiyat görünümünün düzelmesi için 22 doların yeniden aşılması gerekiyor fakat uzmanlara göre bu yakın tarihte olası gözükmüyor.

Arzın artması da fiyatı baskılıyor

Merkez bankalarının parasal sıkılaştırma politikalarının yanında arzın artması da fiyatları etkileyen bir diğer unsur. Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) tarafından hazırlanan bir rapora göre, gümüş arzı talepten çok daha hızlı bir oranda toparlandı ve arzdaki en büyük artış Latin Amerika’dan geldi. Bu büyük ölçüde, büyük gümüş üreticilerinden Peru ve Meksika gibi ülkelerdeki COVID-19 kısıtlamalarının dünyanın geri kalanından çok daha erken kaldırılmasından kaynaklanıyor. 2021’de bakır madenciliği operasyonlarından yan ürün olarak gümüş üretimi yaklaşık yüzde 9 artarken, birincil gümüş üretimi yaklaşık yüzde 2 arttı. Bununa karşın gümüş takı talebi COVID-19 salgınlarının ardından bir dizi mağazanın kapanması nedeniyle büyük tüketicilerde geriledi.