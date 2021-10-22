Gümüş yatırımcıya ‘davetkâr’ davranıyor

Evrim KÜÇÜK

Değerli metaller Fed’in varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili piyasalara gönderdiği sinyalleri takip ederken, bu hafta gümüş fiyatlarında yukarı yönlü dikkat çekici bir hareketlenme yaşandı. Ons gümüş, altı haftalık aradan sonra ilk kez 24 doların üzerine çıktı. Altına göre daha iyi bir performans gösteren gümüşün düşüş kanalı dışına hamle yaptığını belirten analistler, gümüşün yatırımcıları alıma davet ettiğini söylüyorlar.

Gümüş haftanın önemli oyunları arasında yer alıyor. Fiyatlar 24.50 dolar/ons seviyesine kadar uzandı. 3 haftadır güç kazanan gümüşün teknik olarak avantaj elde ettiği belirtiliyor. Gümüşte düşen fiyat eğiliminin oluşturduğu kanaldan yukarı yönlü çıkış yaşandığına işaret eden grafikler, olumlu sinyal gönderiyor. Son gelişmelere bakarak yatırımcılar ‘gümüşte trend değişti mi?’ sorusuna yanıt arıyor.

Altın/gümüş rasyosu 74’e doğru gidiyor

Uzmanlara göre fiyatlar halen yüksek bir taban oluşturmadığından trend değişimi demek için erken. Ancak değerli metal analisti Vladimir Zernov başka iyi işaretler alındığını söylüyor. Örneğin, 1 ons altının kaç ons gümüş aldığını gösteren altın/ gümüş rasyosu, 50 günlük üssel hareketli ortalama 75.90 desteğinin altına yerleşmeyi başardıktan sonra güçlü bir aşağı yönlü momentum geliştirdi. Şu anda altın/gümüş oranı 74 seviyesinin altına inmeye çalışıyor. Bu hareket, uzmanlara göre gümüş için itici güçlerinden biri. Çünkü yatırımcılar altın/gümüş oranının önümüzdeki günlerde düşmeye devam edeceğini düşünerek gümüş alımlarını yoğunlaştırıyor.

Psikolojik 25 dolar yeni hedef olabilir

FXStreet.com editörlerinden Anil Panchal da, fiyatların 100 günlük haraketli ortalama 24.70’e doğru adım atmaya çalıştığını ifade ediyor. Bu seviyenin geçilmesi, piyasanın tekrar yükseliş trendine girmeye çalıştığına dair başka bir ipucu da sağlayabilir. Bunun olması halinde gümüş boğaları yeni fiyat hedefl eri koyabilir. İlkin 24.84 doları aşmaya çalışan boğalar sonrasında psikolojik bariyer olan 25 doları hedefl eyebilir. Commerzbank daha sonra 26.06 doların yeni bir direnç olarak ortaya çıkacağını düşünüyor. Geri çekilmelerde ise 23.40 ve 22.76 yeniden destek konumuna gelebilir. Uzmanlara göre çıkış hareketinin korunması için bu seviyenin aşağı yönlü kırılmaması gerekiyor.

Gümüş üreticilerindeki politik istikrarsızlık arz riski doğuruyor

Gümüş yaygın olarak değerli bir metal olarak bilinmesine rağmen, endüstriyel kullanım gümüş talebinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Ancak gümüş arzının geleceğine ilişkin endişeler artıyor. Blackrock Silver tarafından hazırlanan gümüş tedarik zinciri raporunda, gümüş madencileri dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösterse de, gümüşün çoğunluğunun birkaç bölgeden geldiği belirtiliyor. En büyük üç üretici olan Meksika, Peru ve Çin, 2020'de küresel gümüş üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştirdi. Meksika ve Peru dahil olmak üzere Güney ve Orta Amerika ülkeleri, yaklaşık 390 milyon ons üretti yani çıkarılan 784 milyon onsun kabaca yarışı bu bölgelerden geldi. Avrupa’daki başlıca üç üreticiden biri olan Polonya, dünyanın en büyük gümüş madeni olan KGHM Polska Miedź Madeni'ne ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki gümüşün yüzde 99’u burada üretiliyor. Üretimin sınırlı bir alanda yoğunlaşmış olması arz için risk oluşturuyor. Üretim liginde ilk beşteki ülkelerden Meksika, Şili ve Peru madenlerinde ciddi ihtilafl ar yaşanıyor. Bu ülkelerde siyasi çekişmeler madencilik sektörünü olumsuz etkiliyor. Politik olarak istikrarsız bölgelere yoğunlaşan üretimin yanı sıra, gümüş-birincil madenlerin eksikliği, sürdürülebilir bir gümüş tedarik zincirine olan ihtiyacı pekiştiriyor. Gümüşün sadece yüzde 27'si gümüş-birincil madenlerden geliyor. Diğer yüzde 73 ise bakır, çinko ve altın gibi diğer metaller için madenciliğin bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor.