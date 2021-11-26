Gümüş yükselişe giden yolu şaşırdı!

ABD Merkez Bankası (Fed) bir kez daha ons gümüşün yoluna çıktı. Geçtiğimiz haftalarda kalıcı enflasyon desteğiyle 25 doların üzerini test eden ons gümüş, sıkı para politikasına dair Fed’den gelen sinyallerin güçlenmesiyle kendini bir anda kritik 23.50 dolar bandında buldu.

Gümüş 26.0 dolar olarak belirlediği hedefinden, ABD’de faiz artışının 2022 ortalarında geleceği beklentisinin dolar endeksini güçlendirmesiyle saptı. Aynı sebeple ons altında da gerileme yaşandı. Ancak altından daha sert geri çekilen ons gümüşteki satışlar, altın/gümüş rasyosunun ivme kazanmasıyla güçlendi. Son 50 günde ortalama 75.10 seviyesinde bulunan altın/gümüş rasyosu 76 seviyesinin üzerine yerleşti. Bu girişimin hızlanması durumunda altın/ gümüş oranı 76.50'deki dirence doğru hareket edebilir ve analistlere göre bu gümüşteki satış baskısını artırabilir.

23,5 $/ons kritik dönemeç

Uzmanlara göre gümüş, 23.50 dolar seviyesinin altında kalması halinde 23.20 dolarda bulunan bir sonraki desteğe doğru hareket edecek. Bu seviyesinin test edilmesi desteğin 22.90 dolara inmesinin önünü açabilir diyen uzmanlara göre gümüş bu seviyenin altına düşerse, bir sonraki destek 22.60 dolar olarak öne çıkacak. Economies. com analistleri fiyatların burada dizginlenemeyip 21.40 dolara gitme ihtimali olduğu uyarısı yapıyor. 23.50’nin üzerinde ise 23.90’a uzanabilir. Gümüşün bu seviyenin üzerine çıkması durumunda sırasıyla 24.05 ve ardından 24.25 dolara aşamalı olarak çıkması beklenebilir. Finans piyasaları hakkında günlük teknik analizlere yer veren Economies.com analistleri, gümüşte yeniden boğa eğiliminden bahsedilmesi için 24.20 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar.

Kısa vadede doların hareketiyle yön bulacak olan gümüş fiyatlarının uzun vadede yenilenebilir enerji ekonomisinden aldığı destekle pozitif hareket etmesi beklentisi korunuyor.

Gümüş talebi 1 milyar onsu aşacak

Gümüş Enstitüsü’nün yayımladığı raporunda küresel gümüş talebinin, COVID-19 salgınının zayıfl amasından kaynaklanan toparlanma ile fiziksel yatırımlardaki artışın etkisiyle içinde bulunduğumuz yılda altı yılın en yüksek düzeyine ulaşacağı belirtildi. Gümüş talebi, içinde bulunduğumuz yıl 1.29 milyar onsa ulaşarak, 2015’ten bu yana ilk olarak 1 milyar onsu geçecek. Bu yıl endüstriyel talebin 524 milyon onsluk yeni bir rekora ulaşması bekleniyor. Enstitü, gümüşün yeşil ekonomideki rolünün altını çizdiği rapora göre fotovoltaik (güneş enerjisi) kaynaklı gümüş talebi bu yıl yüzde 13 ile rekor oranda artarak 110 milyon onsun üzerine çıkacak. Fiyatlarla ilgili olarak ise gümüş fiyatının yıllık yüzde 24 oranında artarak ons başına ortalama 24.40 dolarına çıkacağını belirtiyor. Söz konusu bu gelişme de 2012 yılında ons başına 31.15 dolardan bu yana en yüksek yıllık ortalama fiyat olacak.