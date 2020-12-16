Gümüş yüzde 3'ün üzerinde yükseldi
Yatırımcıların odağı ABD'den gelecek finansal teşvik haberleri ve Fed toplantısı beklenirken, gümüş fiyatları yüzde 3,02 yükseldi.
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ABD'nin açıklayacağı 748 milyar dolarlık yeni finansal teşvik paketi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) COVID-19 aşısının ekonomik görünüm üzerindeki yansımalarını açıklayacağı yılın son politika toplantısından gelecek haberler yatırımcıların risk iştahını azaltarak değerli metallere yöneltti
Gelişmeler etkisiyle altın yüzde 0,64 artışla 1.867,6 dolara, gümüş yüzde 3,17 artışla 25,43 dolara, bakır yüzde 0,47 artışla 3,56 dolara, platin yüzde 1,65 artışla 1.056,5 dolara ve paladyum yüzde 1,01 artışla 2.347,5 dolara yükseldi.