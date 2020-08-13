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Gümüş yüzde 4,17 yükseldi

Gümüş fiyatları, yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesinin etkisiyle yüzde 4,17 yükseldi.

Gümüş yüzde 4,17 yükseldi
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Gümüş fiyatları, artan risk hassasiyeti ve doların zayıflaması sebebiyle güvenli limanlara yönelen yatırımcılar ve COVID-19 aşısı iyimserlikleri etkisiyle yüzde 4,17 değer kazandı ve 27,04 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle değerli metallerde son durum şöyle:
- Altın yüzde 0,87 artışla 1.934,36 dolara,
- Gümüş yüzde 4,02 artışla 26,55 dolara,
- Platin yüzde 1,85 artışla 950,66 dolara ve
- Paladyum yüzde 1,31 artışla 2.168,52 dolara yükseldi.

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