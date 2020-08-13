Gümüş yüzde 4,17 yükseldi
Gümüş fiyatları, yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesinin etkisiyle yüzde 4,17 yükseldi.
Gümüş fiyatları, artan risk hassasiyeti ve doların zayıflaması sebebiyle güvenli limanlara yönelen yatırımcılar ve COVID-19 aşısı iyimserlikleri etkisiyle yüzde 4,17 değer kazandı ve 27,04 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle değerli metallerde son durum şöyle:
- Altın yüzde 0,87 artışla 1.934,36 dolara,
- Gümüş yüzde 4,02 artışla 26,55 dolara,
- Platin yüzde 1,85 artışla 950,66 dolara ve
- Paladyum yüzde 1,31 artışla 2.168,52 dolara yükseldi.