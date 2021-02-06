Gümüşe anarşist yatırımcı değil enflasyon lazım

Sosyal iletişim platformu Reddit üzerinden organize olan küçük yatırımcıların yaptığı toplu alımların ardından onsu 30 doların üzerine çıkarak rekor kıran gümüşte parti kısa sürdü. Bazı uzmanlarca ‘anarşist yatırımcı’ olarak nitelenen küçük yatırımcıların beyaz metale yönelmesiyle fiyatlar iki gün içinde yüzde 19 yükseldikten sonra gümüş piyasalarında bir anda hayat normale döndü. Fiyatlar, 26 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Uzmanlara göre bu, ‘gerçek bir ralli için endüstriyel ve kurumsal talep’ gerektiğini kanıtlanmış oldu. Analistlere göre ekonomik canlanma ve enflasyon gümüşte yukarı yönlü hareketin anahtarı.

Reddit ile başlayan alım çılgınlığını yorumlayan Commerzbank AG’de analisti Eugen Weinberg, alım hareketlerinin “aşırı olduğunu ve çok az temel gerekçeye sahip olduğunu” söylüyor. Weinberg, “Bu tür bilgi platformlarında ipucu takas eden bireysel yatırımcıların gümüş üzerindeki etkisinin uzun sürmeyeceği açıktı. Uzun vadede piyasanın yönünü endüstriyel talep belirleyecek” diyor.

Goldman bu yıl 33 dolar bekliyor

Gümüş bu açıdan şanslı çünkü ekonomik canlanmanın fiyatları desteklemeye devam edeceği düşünülüyor. Amerikan finans kuruluşu, Goldman Sachs, hafta başında yaşanan rallinin ‘kısa’ pozisyon alanları sıkıştırmaya yetmediğini çünkü bu pozisyonların fiziksel stokla destelendiğini söyledi. Yine de gümüş, bankanın tercih ettiği değerli metal olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden’in yönetiminin tahmin edildiği gibi güçlü bir şekilde güneş enerjisine yönelirse, banka fiyatların ons başına 33 dolara kadar yükseleceğini öngörüyor.

BofA’ya göre 50 dolara kadar yolu var

Bank of America da aynı görüşü paylaşıyor. BofA Küresel Araştırma raporunda, arz-talep dengesine bakıldığında bu yıl fiyatların 35 dolar/ons seviyesine yükselebileceği belirtiliyor. Hatta fiyatların 50 dolara gitmesinin önünün açık olduğu ifade ediliyor. Rapora göre, 2016 ve 2019 yılları arasında fazla arz fiyatları sınırlandı. Fakat madencilerin üretimi kısması, fotoğrafçılık sektöründen gelen talep düşüşünde yavaşlama, güneş panelleri kaynaklı talebin artması piyasayı dengeliyor.

İtici güç canlanma ve arzın azalması

RJO Futures kıdemli emtia işlemcisi Daniel Pavilonis de gümüşün enflasyona ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Kitco News’a yaptığı açıklamada, “Gümüşün bu yıl itici güçleri enflasyon, canlanma, ekonomik iyileşme ve arz kıtlığı” diyen Pavilonis, ‘hükümetler daha fazla para basmaya devam ettikçe, daha fazla insanın enflasyonu bu yıl ciddi bir risk olarak gördüğünü’ söylüyor ve ekliyor: “Daha fazla para basıldığında ve yüksek enflasyon ortaya çıktığında, çok daha yüksek seviyede gümüş fiyatları görebiliriz. Fiyatlar 50 dolara kadar çıkabilir.”

GÜMÜŞÜ GÜÇLENDİREN ETMENLER

Altın ve değerli metaller analisti Florian Grummes, bu yıl gümüşün değer kazanmasına katkı sağlayacak şu etmenlere dikkat çekiyor:

● ABD’nin borcu 27 trilyon dolar.

● Mevcut yönetim, başkanlık geçiş süreci ve ulusal aşıları finanse etmek için büyük miktarlarda para basma ihtiyacı içinde. Gelecekte parasal genişleme kaçınılmaz.

● Gümüş, 1980’lerden beri değer kaybeden tek deflasyonist yatırım aracı. Bazı yatırımcılar bunun gümüş satın almamak için iyi bir neden olduğunu düşünse de, karşıt görüştekiler olması gereken değerin altındaki gümüşü almak için iyi bir fırsat olduğunu savunuyor.

● Dolaşımdaki para miktarı ne kadar büyükse, o kadar çok değerli metallere yönelim olur.

● Altın / Gümüş rasyosuna bakıldığında gümüşün halen manevra alanı olduğu görülüyor.

● Şirketlerin hisselerindeki artış ve ekonomik koşullar arasındaki dengesizlik sonsuza kadar devam edemez. Yatırımcılar alternatif korunma araçları arayışında. Gümüş de bir seçenek olabilir.

ALTIN DOLARA TESLİM OLDU

ABD’de teşvik paketi ile ilgili olumlu haber akışı her ne kadar değerli maden için destekleyici olsa da bu gelişmenin aynı zamanda ABD on yıllık tahvil faizinin yükselmesine neden olması değerli maden üzerinde “şimdilik” baskı oluşturuyor. Altın fiyatları, ABD’de iyi gelen istihdam verisinin doları güçlendirmesiyle 1.800 doların altına geri çekildi ve 1.787 dolar/ons test edildi. ABD 10 yıllık tahvil getirisinde iki haftanın ardından yeninde 1.14’ün üzerine kaydedilmesi altına baskı yapan bir diğer gelişme.

1.670 dolar radara girebilir uyarısı

Alman Commerzbank, eylül ayının en yüksek seviyesi olan kritik 1.765/1.760 dolar kapısının açıldığına dikkat çekerek, bu seviyelerin üzerinde kalınmasının önemli olduğunu belirtiyor. Aksi takdirde haziran ayının en düşük seviyesi olan 1.670 doların yeniden radara girebileceği uyarısı yapıyor.

2’nci çeyrekte rekor gelebilir

Peki altın düşmeye devam edecek mi? Kısa vadede zayıf bir görünüm sergilese de teşvik paketlerini bekleyen altın, Standard Chartered bankasının analistlerinden Suki Cooper’a göre yılın ikinci çeyreğinde rekor kıracak. Altın 2021 yılında ne olacak merak edilirken, Suki Cooper’dan yılın ilk çeyreğine kötü başlayan ons altını ikinci çeyrekte rekor bekliyor yorumu geldi. Cooper açıklamasında yılın ikinci çeyreğinde ons altın fiyatlarının tüm zamanların rekorunu kırarak 2.070 dolar olabileceğini belirtti. İngiliz bankanın yayınladığı raporda da yılın ilk çeyreğinde 1.930 doların test edilebileceği ifade edildi.