Gümüşte bahisler açıldı

ABD Doları’nın önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve ABD’de yeni koronavirüs yardım paketinin yakın zamanda Kongre gündemine geleceği beklentisi gümüşün ons fiyatını 27.50 doların üzerine taşıdı. Ancak ünlü analistlere göre fiyatlar burada kalmayacak. Bu yıl çift haneli artış göstererek gümüş 2021’in en iyi oyuncularından biri olacak.

Geçen yıla oranla %38.7 artış bekleniyor

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA), son birkaç gün içinde bireysel yatırımcının ilgisinin artmaya başladığı gümüşte ortalama fiyatın geçen yılın yüzde 38 üzerine çıkacağını öngörüyor. LBMA’nın dünyanın dört bir köşesinden 38 analistten alınan tahminler doğrultusunda hazırlanan raporunda, beyaz metalin bu yıl ortalama 28.5 dolardan işlem görmesi bekleniyor. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 38.7 artış anlamına geliyor. Gümüşün görebileceği en yüksek seviye 55 dolar, en düşük seviye ise 16.51 dolar olarak tahmin edildi. Fiyat tahmin aralığının bu kadar geniş olması, gümüşün hareketli günlerin beklediğini ortaya koyuyor.

38 analistten 23’ü fiyatların 30 doları aşacağını söylüyor

Görüşleri alınan analistler arasında en yüksek tahmin Frankfurt merkezli Degussa’nın analisti Thorsten Polleit’ten geldi. Analist bu yıl gümüşün 55 doları test edeceğini öngörüyor, ortalama fiyatı da 47 dolar olarak öngörüyor. Londra’da Sharp Pixley analisti Andy Habluetzel, 2021 içinde fiyatların 43 doları test edeceği tahmininde bulundu ve gümüşün ortalama işlem fiyatını 38 dolar olarak tahmin etti. MKS Pamp Group’tan Frederic Panizzutti ve Afriforesight’dan Pearson Mururi fiyatların bu yıl 40 doları göreceğini düşünüyor. Punizzutti’nin yıllık ortalama fiyat tahmini 32.50 dolarken, Muriri ortalama fiyatı 27.50 dolar olarak tahmin etti. Hong Kong merkezli Precious Metals Insight analisti Philip Klapwick de bu yılki en yüksek fiyat beklentisini 39.03 dolar, ortalama fiyat beklentisinin ise 32.13 dolar olduğunu söylüyor. Capitalight Research’den Chantelle Schieven’ın tahminleri ise yıl 38.25 ve 30.50 dolar. Bu isimlerin dışında raporda görüşleri alınan analistlerin 17’si bu yıl fiyatların 30 ile 37 dolar arasında seviyeleri görmesini bekliyor. Yıl içinde fiyatlarda beklenen en düşük ortalama fiyat beklentisi ise 21.50 dolar oldu.

Tarih tekerrür ederse birkaç ay içinde fiyat 50 dolara çıkabilir!

Gümüş vadeli işlemleri ve spot piyasa arasında oluşan fark, birkaç ay içinde fiyatların neredeyse yüzde 80 artarak 50 dolara fırlayabileceğine işaret ediyor. Nasıl mı? Gümüş piyasalarında en son Mart 2020’de yaşanan ve kısa vadede talebin uzun vadeli talebin üzerine çıktığını gösteren ‘backwardation’ yeniden gündemde. Vadeli işlem fiyatları spot piyasanın altında kaldığı gibi, 2022 fiyatları 2021 fiyatlarının bile gerisinde. Bu da analistlere göre parasal genişlemenin fiyatlanmadığı ve 8 yılın zirvesinde olan fiziki talebe yatırım tarafından güçlü talep de eklendiğinde fiyatların artacağını gösteriyor.

2020’den önceki son üç backwardation örneklerine bakıldığında, fiyat artışının çok uzun sürmediği görülüyor. Her seferinde sadece birkaç ay içinde fiyatlar fırlamış. 2011 Şubat’ta oluşan ‘backwardation’ sonrasında fiyatlar sadece üç ayda 27.50 dolardan 49.82 dolara yükseldi. Eylül 2015’te ise gümüş 14.25 dolardan işlem görürken, 10 ay sonra Temmuz 2016’ya kadar yaklaşık 21 dolara yükseldi. Mart 2020’de gümüş 11 dolar civarındaydı ve 5 ay sonra neredeyse üç katına çıkarak 30 dolara yükseldi.

SeekingAlpha’da yer alan bir analizde şu anki backward sürecinin en çok Şubat 2011 ile benzerlik gösterdiğini belirtiliyor. Zira o dönemde fiyatlarda 31 dolardan 26 dolara kadar yaşanan bir düzeltmenin sonrasında backwardation gelişmiş ve takip eden aylarda 50 doların hemen altına ulaşılmıştı. Tarih tekerrür ederse, analistlere göre 50 doları test etmek çok da zor olmayacak.

Talebin yüzde 50’si endüstriyel kullanım

Analistlerin güçlü yükseliş beklentisi, daha iyi bir ekonomik ortam ve hükümetlerin yenilenebilir enerjiye ve dolayısıyla güneş panellerine yatırımı teşvik etmelerinden kaynaklanıyor. Endüstriyel talep, toplam gümüş talebinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Endüstriyel kullanım ise esas olarak otomotiv ve güneş enerjisine dayanıyor. Hibrit ve bataryalı elektrikli araç satışlarındaki artış gümüş talebinde önemli bir artış yarabilir çünkü her ikisi de içten yanmalı motora sahip araçlardan daha yüksek gümüş kullanımın gerektiriyor. Gümüşün güneş enerjisinde kullanımı endüstriyel talebin yüzde 20’sini veya toplam talebin de yüzde 10’unu oluşturuyor.

LMBA raporunda şöyle deniyor: “Gümüş, altındaki çıkışı takip ederken, küresel büyümedeki canlanma, endüstriyel aktivitenin artması, mücevher talebinin güçlenmesi, yeşil yatırımların artmasından fayda sağlayacak. Özellikle güneş panellerinin çoğalması, elektrikli otomobil piyasasındaki büyüme ve 5G ağalarının genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler gümüş için pozitif. Gümüşe yatırımcı ilgisini sıcak tutacak makroekonomik zemin de korunuyor.”