"Gümüşte devalüasyon alım fırsatı yaratıyor"

Piyasalarda riskten kaçınma duygusu gümüş fiyatlarını artırıyor. Ons gümüş 3 ayın en yüksek seviyesi 25 doları aştı. Burada kalıcı olmaya çalışıyor. Piyasalarda yaşanan enflasyonist baskılar ve Ukrayna ile Rusya arasında derinleşen jeopolitik risk değerli metalleri riskli varlıklara karşı daha cazip kılıyor. Yatırımcıların hisse senedi veya kriptopara gibi nispeten daha riskli varlıklardan çıkıp değerli metallere yönelmesiyle ons gümüş toparlayarak yukarı yönde hareket ediyor. ABD dolar endeksinin bir süredir dar bir aralıkta gidip gelmesi de değerli metalleri dolar karşısında değerlendiriyor.

WaveTrack International’ın kurucu ortaklarından olan ve 40 yıldır değerli metal işlemlerini izleyen analist Peter Goodburn, gümüşte büyük bir devalüasyon yaşandığını ve gümüşün gelecek 10 yıl boyunca altından daha iyi performans göstereceğini savunuyor. Tahminlerini Elliott dalgası modeline dayandıran analist, şu an hala güçlü direnç seviyelerini aşmaya çalışan beyaz metalin, yılın ikinci yarısında artacak enfl asyon baskısı nedeniyle yükseleceğini tahmin ediyor. Orta vadede gümüş fiyatlarının ons başına 25 doları aşmasını bekleyen Goodburn, yılın ikinci yarısında ise 34-37 dolar ons seviyelerinin görülebileceğini iddia ediyor.

Gümüş, altından daha iyi performans gösterecek

1 ons altının kaç ons altın aldığını gösteren altın/gümüş rasyosunun 18 seviyesinde olduğunu, pandemi döneminde 120’lere kadar çıktığını belirten analist şunları söylüyor: “Bu ciddi bir devalüasyon demek. Şu an rasyo 80’e yakın bir seviyede. Bu önemli bir alım fırsatı anlamına geliyor. Enfl asyon baskıları altına da destek verecek. Ancak gümüşün gelecek 10 yılda altından daha iyi performans göstermesini bekliyorum.”