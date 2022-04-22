Gümüşte makro güçler yeniden sahneye çıkacak

Evrim KÜÇÜK

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ticaret ve dünya ekonomisi üzerindeki etkileri küresel piyasa hareketlerinin temel itici gücü haline geldi. Gümüş bir istisna değil ve tüm bu gelişmelerin yansıdığı bir yatırım aracı. Ancak jeopolitik olayların gümüş fiyatına kısa vadede destek vermeye devam etmekle birlikte yılın geri kalanında fiyatları Fed kararlarının domine edeceği belirtiliyor. Bu da gümüşü frenliyor.

Uluslararası Gümüş Enstitüsü tarafından bu hafta yayımlanan bir rapor, gümüş talebinin bu yıl rekor seviyeye çıkacağını ancak fiziki talep artışına karşın Fed’in parasal sıkılaştırma politikasının fiyatlara kaçınılmaz olarak yansıyacağı belirtildi. Enstitü için Metal Focus ekibi tarafından yapılan araştırmaya dayanarak hazırlanan raporda “Savaştan kaynaklanan değerli metal fiyatlarındaki artışın kısa ömürlü olacağına inanıyoruz” denildi. Son birkaç haftada savaşın fiyatlara destek verdiği ancak bunun kısa ömürlü olabileceği vurgulanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

Ortalama fiyat 23.90 dolar ile 2021’in %5 altına inebilir

“Bu destek azaldığında, gümüş fiyatlamasında geleneksel makro güçler yeniden sahneye çıkacak. Bunlar arasında en baskını ABD para politikası olacak. Piyasalarda yılsonuna kadar 8-9 faiz artışına varan beklentiler çok agresif. Bu beklentilerin gerilemesiyle kısa-orta vadede altın ve gümüş yeniden destek bulabilir. Ancak eninde sonunda politika faizlerindeki artış ve enfl asyonun yılsonuna doğru gevşemesiyle reel faizlerin yükselmesi kaçınılmaz olarak gümüş fiyatlarında baskı yaratacaktır.“

Enstitü fiyatların mevcut 24-26 dolar aralığında kalmaya devam etmesini bekliyor. Ancak artan Fed baskısıyla bu yıl ortalama fiyatın 2021’in gerisinde kalacağı tahmininde bulunuyor. Raporda, 2021’de ortalama 25.14 dolar olan ons gümüş fiyatının bu yıl yüzde 5 gerileyerek 23.90 dolar olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

1.1 MİLYAR ONS İLE YENİ BİR ZİRVE BEKLENİYOR

Güneşe yatırım talepte rekor artış sağlayacak

Hükümetler iklim hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdıkça, güneş panellerinin artan kullanımı sayesinde gümüş talebi bu yıl rekor seviyeye tırmanacak. Gümüş Enstitüsü raporunda, 2021 yılına göre yüzde 5 artması beklenen gümüş talebinin 1.1 milyar onsa yükseleceğini belirtiliyor. Raporu hazırlayan Meital Focus, bunun 2010 yılında başlanan kayıtlara göre en yüksek seviye olduğuna dikkat çekiyor. Şirket, 2021 yılında 51.8 milyon onsa açık veren piyasanın bu yıl 71.5 milyon ons açık vermesinin beklendiğini kaydediyor. Metals Focus direktörü Philip Newman, “Bunun, bir süre devam edecek açıklar öngördüğümüz pazarda yapısal bir değişimin başlangıcı olduğuna inanıyoruz” diyor. Rapordaki üretim ve talep beklentileri şöyle:

■ Endüstriyel talebinin bu yıl yüzde 6 artarak yeni bir rekor seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.

■ Mücevher imalatının bu yıl yüzde 11 oranında aritacağı ve 2019 seviyelerini aşacağı tahmin ediliyor.

■ Gümüş eşya talebinin 2022'de Hindistan liderliğinde toparlanarak küresel çapta yüzde 23 artması bekleniyor.

■ Fiziksel yatırım, 2021'de art arda dördüncü yıl yüzde 36 artarak altı yılın en yüksek seviyesi olan 278.7 milyon ons (8 bin 668 ton) olmuştu. Net fiziki yatırımın 2022'de yatay seyrederek 279.2 milyon ons civarında seyretmesi bekleniyor.

■ Sektörde geri dönüşüm yüzde 4’lük artış gösterecek.

BoFA 30 dolar beklentisini yineledi

Finans kuruluşu Bank of America, altın tahvil karşısında, gümüş de bakır ve petrol karşısında dip yapıyor gibi görünüyor. Bu da değreli metallerin yılın ikinci çeyreği ile son çeyreği arasında daha iyi performans gösterebileceği anlamına geliyor" dedi. Banka, şu sıralar 24.50-25.0 bandında hareket eden ons gümüşün bu yıl 30 dolara çıkabileceği beklentisini yineledi. Kuruluş, bu görüşün geçerli olması için orta vadede fiyatların 24 doların üzerinde kalması gerektiğini savunuyor.