Gümüşte rota yeniden oluşturuldu

Küresel ekonominin yönü konusunda şüpheleri olanlar değerli metal piyasasını canlandırdı. Fed’in faizler konusundaki kararsızlığı, doların dalgalanması, hisse senedi piyasalarındaki belirsizlik güvenli finansal araç olarak değerli metallerin cazibesini artırdı. Bu da gümüşte hedeflerin yükselmesine neden oldu.

Gri metalin fiyatı 25 dolar bandında hareket ediyor. Psikolojik 25.0 dolar seviyesinin üzerinde kalması ons gümüş yatırımcısına yükselişin devamı ve kazançların artması için sinyal gönderecek. Teknik analizler 25.50/60 bölgesinin ons gümüş için zor bir hedef olmadığını ve buranın yeniden gele geçirilmesi halinde rotanın yeniden oluşturularak kolaylıkla 26 dolara çevrileceğine işaret ediyor. Ancak burasının gümüşün karşısına güçlü bir direnç olarak çıkacağı da hatırlatılıyor. Aşağıda ise 24.50’ye doğru hareketlerin alım fırsatı olarak görülebileceği belirtiliyor. Fakat söz konusu alanın korunamaması gümüşte satışları artırabilir ve 24 dolar seviyesine doğru düzeltme başlatabilir.

Gümüş ETF’lerine talep artacak

Gümüş piyasasına yönelik arttıkça, piyasaya erişim için en iyi yollardan biri olarak gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) cazibesi de artıyor. ICICI Prudential Ürün ve Strateji Başkanı Chintan Haria, "Artan finansallaşma ile gümüş ETF’lerinin yatırımcıların emtia piyasalarına anlamlı bir şekilde katılabilmesine yardımcı olacağını söylüyor. Analistler, Çin'in sanayi faaliyetlerindeki yavaşlamanın geniş bir endüstriyel kullanım alanına sahip olan metal için endişe kaynağı olmaya devam etmesine rağmen gümüş konusunda olumlu. Kotak Menkul Kıymetler Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Ravindra V Rao, "Ekonomik toparlanma devam ettikçe ve temiz enerjiye geçişin endüstriyel uygulamalarda gümüş kullanımını artırmasıyla uzun vadeli görünüm olumlu olmaya devam ediyor" diyor. Gümüşte yıllık talebin yarısından fazlasını endüstriyel kullanım oluşturuyor. Altın talebinin ise sadece yüzde 10 ila 15’i sanayi kaynaklı, gerisi mücevher ve yatırım için kullanılıyor. Bu sebepten, olumlu ekonomik veriler gümüşe ileri dönemlerde daha anlamlı bir şekilde yansıyabilir.