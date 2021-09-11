Gümüşün inziva günleri sona mı eriyor?

Evrim KÜÇÜK

Gümüş, şubat ayında başarısızlıkla sonuçlanan ‘anarşist alımlar’ ve geçen ay yaşanan ani gerilemeler sonrasında yatırımcının radarından bir süre çıkmıştı. Ancak son günlerde Fed’den gelen karmaşık sinyallerle gümüşü yeniden bakışları üzerinde toplamaya başladı. Fon yöneticisi Baker Steel Capital, beyaz metalin gerileme sürecinde dibi gördüğünü savunuyor ve ‘gümüşün yeniden sahne almaya hazırlandığına’ inanıyor. Finans kuruluşu tarafından hazırlanan analizde, teknik olarak bakıldığında fiyatların son zamanlarda kritik destek seviyesi 23 doların üzerinde kalmasının önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Analizde şöyle deniliyor: “Henüz tüm zamanların zirvesini göremedi: Kıymetli metallerin, öncelikle genişleyen para arzı, kalıcı düşük ve negatif reel faiz oranları, hızlı borç artışı tarafından yönlendirilen uzun vadeli bir yükselişin ortasında olduğuna ve gümüşün toparlanmasının daha yeni başlamış olabileceğine inanıyoruz. Tarihsel olarak altın yeni zirveler yaptığında gümüş de yükselir ve dolayısıyla gümüşün bu döngüde tüm zamanların en yüksek seviyelerini henüz yeniden test etmemiş olması bile, metalin gelecekte manevra alanı olduğunun bir göstergesi.”

"Altın, konut fiyatlarını izlerse yükselir"

ABD'de artan konut fiyatları altının izleyeceği yol hakkında ipucu verebilir. Sunshine Profits tarafından yapılan bir analize göre ABD’de konut fiyatları finansal krizle sonuçlanan 2000 yılındaki konut patlamasından bu yana en hızlı artışı yaşıyor. Bu, kiraların önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı ve kiraların tüketici fiyat endekslerine dahil edilmesinden ötürü enfl asyonu körükleyeceği anlamına geliyor. Bu arada, 1.835 dolar seviyesini test eden ancak bu eşiği geçmeyi bir türlü başaramayan altın yeniden psikolojik 1.800 dolar/ons seviyesinin gerisine düştü. Bu senaryonun korunması halinde analistlere göre kısa vadede 1.750-1.730 dolar destek bölgesine doğru çekilmeler gündeme gelebilir. Yine de ANZ’nin stratejistleri, önümüzdeki üç ay boyunca altın konusundaki olumlu duruşlarını yineliyorlar ve 1900 doların test edilebileceğini düşünüyorlar.

Paladyumda 'düşüş stratejisi' oynanıyor

Paladyum vadelilerinde ticari olmayan net pozisyonlar 15 yıldan beri ilk kez short yani kısa tarafa geçti. Paladyum vadelilerinde net pozisyonlar, Şubat 2021 ve ondan önce Mart 2020’de sıfıra yaklaştığından bu yana en düşük seviyede. Hereaus tarafından hazırlanan rapora göre, paladyum fiyatlarında söz konusu tarihlerde kısa pozisyonların artmasından hemen sonra fiyatlarda dik bir yükseliş yaşanmıştı.

Güneş fotovoltaik kapasitesi hızla artıyor

Enerji talebi arttıkça, hükümetler destek sundukça ve tüketiciler arasında çevre bilinci arttıkça, gümüşün büyük bir kullanım alanı olan güneş fotovoltaik (PV) kapasitesi hızla artıyor. PV gelişimi için projeksiyonlar, gelecek 10 yılda yüzde 180, 20 yılda yüzde 459 ve 2050’de yüzde 720’lik bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, otomobil sektörü şu anda yıllık 55 milyon ons gümüş kullanıyor ve talebin 2030 yılına kadar neredeyse 70 milyon onsa yükseleceği tahmin ediliyor.

Rodyum madencilerin 1 numaralı para kapısı olduğuna

Dünyanın en pahalı değerli metali olan rodyum, fiyatındaki hızlı artış sonrasında büyük platin madencilerinin 1 numaralı gelir kapısı haline geldi. Metal, mart ayındaki zirvesinden gerilemiş olsa da, rodyum halen dünyanın en büyük madencilerinden Anglo American Platinum’un ilk yarı gelirlerinin yüzde 45’ini oluşturuyor. Bu, şirketin platin ve paladyumdan elde ettiği gelirden bile fazla. Şirketin bağlı olduğu Anglo American’ın gümüşi beyaz metalden elde ettiği gelir, iştiraki De Beers’ın elmas madenciliği ve Şili ile Peru’daki bakır faaliyetlerini aştı. Artan talepten dolayı fiyatlar mart ayında 30 bir dolara dayanmış ve altından 17 kat daha pahalı hale gelmişti.

Platinde, takıda 'elektoform metodu' satışları artırabilir

Platinum Guild International (PGI) tarafından yayınlanan son “Platinum Jewellery Business Review’ başlıklı rapor, birçok pazarda platin mücevher satışlarında artış yaşandığını gösteriyor. ABD pazarına bakıldığında yılın ikinci çeyreğinde PGI’nın stratejik ortakları arasında platin takı satışları geçen yılın aynı dönemine oranla iki kat artarken, ons satışları da yüzde 48 büyüdü. Aynı dönem içinde Japon mücevher pazarı adet bazında yüzde 70.7 artarken, platin mücevher satışları da yüzde 68.5 oranında toparlandı. PGI, özellikle yılın ikinci yarısında elektroform teknolojisi kullanılan platinin öne çıkan bir konu olabileceğine ve satışlara destek verebileceğine dikkat çekiyor.