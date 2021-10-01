Gümüşün ipucu bakırda saklı

Evrim KÜÇÜK

Yatırımcılar Fed’in daha sıkı bir para politikası uygulama potansiyeli nedeniyle değerli metallere yönelik pozitif görüş oluşturmakta zorlanıyor. Ancak uzun vadede fiyatların yönünü anlamak için uzmanlara göre en güvenilir yöntemlerden biri bakır fiyatlarına bakmak. Altın ve gümüş arasındaki korelasyon azalırken, her ikisi de endüstriyel bir metal olan gümüş ve bakır arasındaki korelasyon güçleniyor.

Uzmanlar ise, bakır ile gümüşün koordineli bir şekilde hareket ettiğini söyleyerek kırmızı metalin fiyatının, gümüş için ipucu verebileceği düşüncesinde. Geleneksel olarak gümüş fiyatları altın fiyatlarını oldukça yakından takip eder. Her ikisinin de parasal metaller olarak işlev gördüğü ve maden yataklarında sıklıkla birlikte üretildikleri göz önüne alındığında bu normal bir süreç. 1975'ten bu yana altın ve gümüş arasındaki korelasyon 0.8876 olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık korelasyon katsayısı ise 0.7511. Ancak bu yıl, korelasyon 0.1959'a geriledi. Son 6 ayda gümüş ve bakır grafiği ise benzer şekilde hareket ediyor. Gümüşteki gerileme daha sert olmakla birlikte benzer bir düşüş grafiği izliyorlar.

1997, ayrı hareket ettikleri son yıl!

Geçmişteki verilere bakıldığında iki metalin fiyat değişim hareketlerinin benzerliği daha net görülüyor. Stock & Gold Market Report’un yazarı Geoffrey Caveney tarafından yapılan analize göre, 1900-2020 arasındaki 120 yıl boyunca her üç yılın ikisinde gümüş ve bakır aynı yönde hareket ediyor. 1980'lerde ve 90'ların başında gümüşün altınla daha yakın bir yıllık fiyat değişimi korelasyonu varken, 1997’den sonra gümüş ve bakır korelasyonu görülür şekilde artıyor. 1997, gümüş fiyatı ve bakır fiyatının aynı yönde hareket etmediği son yılken, 1998'den 2020'ye kadar gümüş ve bakır fiyatlarının her yıl birlikte düştüğü ya da çıktığı görülüyor.

Bu durum gümüş ve bakırın endüstriyel kullanımının yoğun olmasıyla açıklanıyor. Gümüş ve bakır en iyi elektrik iletkeni malzemeler olarak biliniyor. Altının birincil kullanımı yatırım ve mücevher. Bakır ise endüstriyeldir. Gümüş, hem değerli bir metal yatırımı olarak hem de endüstriyel uygulamalarda önemli kullanımlara sahip hibrit bir kişiliğe sahip. Bu şekilde, gümüş bakıra altından daha çok benzerlik taşıyor. Gümüşün değerli metal ve endüstriyel metal olarak hibrit karakteri nedeniyle, diğer metal ve emtia gruplarıyla karşılaştırıldığında fiyat hareketlerini ve eğilimlerini belirlemek daha zor. Tamamen değerli bir metal olarak altınla birlikte hareket etmiyor, endüstriyel bir temel olarak bakır, nikel ve çinkonun adımlarını da takip etmiyor.

Analistlere göre yeşil enerji uygulamalarında hem bakırın hem de gümüşün giderek daha fazla talep edilmesi iki metalin gelecekte de aynı yolda ilerlemesine neden olabilir. Bu nedenle gümüşün yönüne ilişkin ipuçlarının altından çok bakırda aranması gerektiğini savunuyor.

Sert düşüyor, psikolojik sınır olan 20 doların altına inebilir!

Bir yandan güçlenen dolar, diğer yandan Çin’de imalat verisinin düşmesinin yarattığı olumsuz ekonomik hava gümüş üzerinde baskı oluşturuyor. Ons gümüş dün 21.40 dolarla 14 ayın en düyük seviyesine geriledi. Bir süredir 22.00 dolar / 23.10 dolar bölgesinde yatay hareketi aşağı yönlü kıran gümüşte 23.10 dolar direnç seviyesi aşılamadıkça aşağı yön riskin devam ettiği belirtiliyor. 2020 Eylül ayının en düşük seviyesi 22.65 dolar civarında tutunmaya çabalayan ons gümüşte düşüş hızlanırsa, Mart-Ağustos 2020 rallisinin yüzde 50 geri çekildiği yere denk gelen 21 dolar destek seviyesi haline gelecek. Sonrasında ise gözler Psikolojik 20 dolara çevrilecek. Değerli metaller teknik analiz uzmanı AG Thorson, küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle 20 doların altında 19 doların bile gündeme gelebileceğini söylüyor. Ancak uzman, bunun geçici olduğunu ve uzun vadeli beklentilerini değiştirmediğini söylüyor. AG Thorson, gümüşteki düşüşü alım fırsatı olarak gördüklerini ve uzun vadede platin ve gümüşü altına tercih ettiğini ifade ediyor. Gümüşün güç toplaması için bulunduğu seviyelerden Eylül

22 ve 24’ün en düşük seviyesi 22.10’un üzerine çıkılması gerekiyor. Böylelikle 21 Eylül’de gördüğü 23 dolara yeniden saldırabilir ve 23.95 dolar direncine gitmek için bir şans yakalayabilir.

Bakır, temiz enerjiye geçişte rakipsiz

Temiz enerjiye ve elektrifikasyona geçişte bakır en önemli metal olarak gösteriliyor. EV'ler, rüzgar ve güneş enerjisindeki kullanım alanı çok geniş. Roskill tarafından hazırlanan bir rapor, nüfus ve GSYİH büyümesi, kentleşme ve elektrik talebi nedeniyle toplam bakır tüketiminin 2035 yılına kadar 43 milyon tonu aşacağını tahmin ediyor. 2020 yılında toplam dünya maden üretimi sadece 20 milyon tondu. EV’lere yönelim bakır için önemli bir destek. EV'ler, normal içten yanmalı motorlu araçlardan yaklaşık dört kat daha fazla bakır kullanıyor. Elektrifikasyon kamyonları, trenleri, kamyonetleri, inşaat ekipmanlarını ve e-bisiklet ve scooter gibi iki tekerlekli araçları da kapsadığından bakır için geniş bir kullanım alanı yaratıyor.

Metal aynı zamanda küresel 5G yapısının önemli bir bileşenidir. 5G kablosuz olsa da, dağıtımı bir bina içinde bulunan ekipmanı bağlamak için çok daha fazla fiber ve bakır kablo gerekir.

Endüstrinin 2030 yılına kadar 4.7 milyon tonluk potansiyel arz açığını kapatmak için 100 milyar dolardan fazla harcaması gerekiyor. Halihazırda güçlü taleple çatışan durgun bakır madeni arzının bakır fiyatlarını şimdiki seviyelerin çok üzerine çıkaracağı tahmin ediliyor.

Gücünü endüstriden alacak

● Gümüşün yaklaşık yüzde 60'ı güneş panelleri ve elektronik gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor ve yalnızca yüzde 40'ı yatırım amaçlı değerlendiriliyor.

● Güneş enerjisi endüstrisinin yıllık gümüş tüketiminin 10 yıl içinde yüzde 85 artarak yaklaşık 185 milyon onsa ulaşması bekleniyor.

● 5G teknolojisi, gümüş talebinin yeni itici güçlerinden olmaya hazırlanıyor. Uluslararası Gümüş Enstitüsü, 5G'nin gerektirdiği gümüşün mevcut 7.5 milyon onstan 2025'e kadar yaklaşık 16 milyon ons ve 2030'a kadar 23 milyon onsa çıkacağını öngörüyor. Bu da mevcut seviyelerden yüzde 200’den fazla artış anlamına geliyor.

● Gümüş için diğer büyük endüstriyel talep kaynağı otomotiv. Gümüş Enstitüsü gümüşün otomotiv pazarında kullanımının 2021'de 60 milyon onsun üzerinde olmasını bekliyor. Geleneksel otomobil ve kamyonlardan elektrikli araçlara (EV) geçiş hızlanırken, sektörün gümüş talebinin beş yıl içinde 88 milyon onsa yükseleceğini tahmin ediyor.

● Elektronikteki esnek devreler için gümüş talebinin önümüzdeki dokuz yıl içinde yüzde 54 artarak 2021'deki 48 milyon ons seviyesinden 2030'da 74 milyon onsa yükseleceği, yani bu zaman diliminde 615 milyon onsluk tüketim olacağı tahmin ediliyor.