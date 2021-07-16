Güvercinler altının elini rahatlattı

Evrim KÜÇÜK

Merkez bankalarının beklendiği kadar hızlı bir şekilde genişlemeci para politikalarını son vermeyeceği beklentisi altına yeniden yükselişe geçmesi için fırsat verdi. Önce Çin Merkez Bankası’nın likidite hamlesi ve ardından ECB ile Fed’in piyasalara ‘parasal sıkılaştırma için erken’ mesajı vermesiyle kendini yeniden 1.800 doların üzerine atan altın, uzmanlara göre kritik 1.836 dolar direncini aşarsa daha yüksek seviyelere göz dikecek.

Haziran ayındaki Fed toplantısının etkisiyle sert düşüşler yaşayan ve 1.900 dolar seviyelerinden 1.750 dolara kadar geri çekilen ons altın, temmuz ayında pozitif seyrediyor. Ons altındaki yükselişte dünya genelinde artan korona virüs delta varyantına ilişkin endişeler etkili olurken, özellikle virüsün yeni varyantının çıkmasıyla birlikte ülkelerin yeniden kapanma önlemleri alıyor olması, büyümenin beklendiğinden daha hızlı toparlanmayacağı kaygılarını artırıyor. Bu ortamda merkez banklarından art arda gelen ekonomiye desteğinin süreceği açıklamaları, sarı metalin keyfini yerine getirdi. Ons altın 1 haftada 35 dolar artarak 1.830 doları aştı. Reuters analisti Wang Tao, fiyatların teknik görünümüne bakıldığında, 1.833 doların üzerinde kalırsa ons altının 1.853 dolara yükseleceğini öngörüyor. Sonrasında kademeli olarak artışın sürmesi bekleniyor.

Fed, ECB ve Çin’in güvercin açıklamaları altını rahatlattı

Fed Başkanı Jerome Powell’ın ekonominin halen istenen noktada olmadığı ve parasal sıkılaştırmaya zaman olduğunu söylemesi yön arayan altına yardımcı oldu. OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya,’Powell'ın yorumları, Fed'in genişlemeci kalmaya devam edeceği inancını güçlendiriyor’ dedi. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal sıkılaştırma için erken olduğuna dair yorumlarını da memnuniyetle karşıladı. Çin Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı likidite hamlesi yatırımcıyı rahatlatan bir diğer gelişmeydi. PBOC, birkaç gün önce bankaların zorunlu karşılık oranlarını 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 50 baz puan indireceğini ve yavaşlamaya başlayan ekonomik toparlanma ivmesini desteklemek için 1 trilyon yuanı serbest bırakacağını açıklamıştı.

Çin fonları düşük seviyeden alım yaptı

ECB ve Çin Merkez Bankası’nın güvercin hareketleri dolara bir miktar destek sağlayabilir fakat Moya’ya göre ekonomiyi canlandırmaya yönelik teşviklerin devam etmesi altın için olumlu bir tablo yaratıyor. Çünkü fiziki talebi destekleyebilir. Diğer taraftan TD Securities, Çin fonlarının altında son zamanlarda yaşanan düşüşü satın alma fırsatı olarak değerlendirdiğini ve bunun da altına destek sağladığını söylüyor.

Yılın ilk yarısında sadece TL ve Yen cinsinden yükseldi

Altın fiyatları yılın ilk altı ayında yüzde 6.6 geriledi. Yılın ikinci çeyreğindeki fiyat artışlarının, haziran ayının sonlarına doğru yaşanan büyük çaplı geri çekilme nedeniyle tersine dönmesi altını yavaşlattı. Farklı para birimleri cinsinden performansına bakıldığında altın 2021’in ilk yarısında sadece Türk Lirası ve Japon Yeni cinsinden yükselmeyi başardı. Bunun nedeni ise TL ve Yen’in söz konusu dönem içinde dolar karşısında değer kaybetmesi.

2022 ve 2023’te artan faizler baskı yaratacak

BMO Capital, faiz oranlarındaki artış beklentisi nedeniyle 2022 ve 2023 yıllarına ait altın fiyat tahminini düşürdü. Kıymetli metal piyasasının iyi bir yıl geçirmesini bekleyen BMO Capital Markets analistlerine göre gelecek yılın başlarında faiz oranlarının yükselemeye başlaması altını zorlayacak. Değerli metal tahminlerini güncelleyen analistler, 2021 için altın beklentisini ons başına ortalama 1.815 dolarda bıraktılar. Kanadalı banka, gelecek yıl ise fiyatların 1.800 doların altına düşeceğini ve ortalama fiyatın 1.731 dolar olacağını öngördü. 2023 için analistler, önceki tahminlerine göre yüzde 6 düşüşle yıl ortalama altın fiyatlarının ons başına 1,630 dolar olduğunu düşünüyorlar.