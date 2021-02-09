Hedge fonlar petrolde artışa oynuyor

Hilal SARI

Pandemide karantinalar başladığında petrolde açığa satış trendi başlatan hedge fonlar, fiyatların güçlü şekilde tekrar yükseleceği ihtimaline yatırım yapmaya başladı. Brent petrolün varilini dün bir yıldan fazla bir süreden sonra 60 doların üzerine çıkartan ve yeni trendleri takip etme anlamında nispeten iyi bir karneye sahip hedge fonlar, arz tarafının talebe yetişmekte zorlanacağını öngörüyor. Arz yönlü kısıtlarla Brent’in 2021 yılı sonunda 70 ila 80 dolara kadar çıkabileceğini öngören hedge fon bile var. eVestment verilerine göre kazancını 2020’de yüzde 26,8 yükselten enerji odaklı hedge fonlardan bazıları arz tarafındaki kısıtların petrol fiyatlarını en az bir yıllık zirvelere taşıyacağını ve iki yıl veya daha fazla süre fiyatların yüksek kalacağını öne sürüyor.

New York Merkezli Maglan Capital kurucu ortağı David D. Tawil, “Yaza aşılama yaygınlaşacak ve yaz seyahatleri başladığında fiyatlar çok gülenecek. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca inanılmaz petrol fiyatları göreceğiz” diyor. Bağımsız petrol ve doğalgaz üreticilerinde uzun pozisyonda olduklarını söyleyen Tawil, 2021 sonunda Brent’in varil fiyatının 70 ila 80 dolar olacağını tahmin ediyor. Symmetric.io verilerine göre ABD’de hedge fonlar üçüncü çeyrekte 21 bin 314 Exxon Mobil hissesi aldı. Aynı dönemde 9 bin 70 ConocoPhillips hissesi ve 4 bin 144 Chevron hissesi alımı yapıldı. FIS’ Astec Analytics verilerine göre BP’deki açık pozisyonlar ise 4 Şubat itibariyle 16 milyon hisse azalırken, Avrupalı Royal Dutch için kısa pozisyonlar 1,9 milyon hisse artmış.

ABD 2019 üretimini 2023’e kadar yakalayamayacak

Canoe Financial LP’den portföy yöneticisi Rafi Tahmazian ise “Büyüme kabiliyeti kalmadı enerji üreticilerinin. Arz tarafı bozulmuş durumda” diyerek ABD’deki üretimin çok hızlı toparlayamayacağını vurguluyor. Veriler ve resmi hükümet öngörüleri de Tahmazian’ın görüşünü destekliyor. Yükselen petrol fiyatları ABD’li üreticilerin yatırım iştahını açsa da, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD’de arz tarafındaki iyileşme uzmanlara göre yeterince hızlı değil. Hükümet tahminlerine göre ABD 2019’daki 12,25 milyon varil/gün üretim rekorunu 2023’e kadar geçemeyecek. 2020’de ABD’nin üretimi yüzde 6,4 düşüşle 11,47 milyon varil/güne düşmüştü.

Rystad Energy verlierine göre pandemi öncesinde hızlanmakta olan küresel ham petrol ve kondensat üretimi, Şubat 2020’den Aralık 2020’ye yüzde 8 düştü. Kuzy Amerika’nın üretimi aynı dönemde yüzde 9,5 düşerken, Avrupa’nın üretimi sadece yüzde 1 azaldı. ABD’nin Venezuela petrolüne yaptırımları ve Meksika’da petrol sahalarının azalması da Latin Amerika’daki arzı kısıtladı. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı gibi kurumların ocak ayında yeni vakalardaki artışların bu yıl da talebi zedeleyeceği ve küresel enerji talebinde tam bir iyileşmenin 2025 yılına sarkabileceği yönünde uyarıları da var.

Enerji şirketleri sermaye kesintilerini sürdürecek

Reuters’da yer alan bir analizde birçok enerji şirketinin 2021 yılında sermaye harcamalarında kesintiye gitmeyi sürdürmesi bekleniyor, çünkü bu şirketler üretimden ziyade kârlılıklarını artırma derdinde. ABD merkezli finansal danışmanlık veren Cowen & Co öngörülerine göre 45 bağımsız keşif ve üretim şirketi 2021’de sermaye harcamalarını yüzde 6 oranında düşürmeyi planlıyor. Bu şirketler sermaye harcamalarını 2019’da yüzde 12, 2020’de yüzde 48 azaltmıştı.

Yeşil finansman da üreticiyi zorlayabilir Normalde yükselen fiyatların üreticilerin yatırımını teşvik etmesi beklenirken, hedge fonlar, kreditörlerin de dikkate almaya başladığı temiz enerjiye geçiş politikalarının da arz tarafında hızlı bir iyileşme olmayabileceğinin nedenlerinden biri.

ABD kule sayısı geçen yılın yüzde 50 altında

Petrol ve doğalgazda gelecek dönem arz tarafına yönelik önemli bir ölçek olan ABD petrol ve doğalgaz kule sayısı 11. kez üst üste artmış olsa da, toplam kule sayısı 2020’nin yüzde 50 altında. Baker Hughes Co.

verilerine göre 5 Şubat’la biten haftada kule sayısı 8 artarak 392’ye geldi. Bu mayıs ayından bu yana en yüksek sayı olsa da geçen yıla göre 398 kule (yüzde 50) eksik anlamına geliyor. Baker Hughes’un 1940’lardan bu yana topladığı veriler ağustosta 244 ile tarihi dibi görmüştü. Ağustos sonrası aşılama ve iyileşme umuduyla ve yükselen fiyatlardan faydalanmak isteyen üreticilerin sondaj kulesi yatırımıyla bu sayı yükselişteydi.

Arz endişesi vade makasını açıyor

Yakın dönem arzında bir sıkışma yaşandığının bir işareti de Brent fiyatlarında altı aylık vade makasının (bu ayın vadeli kontratları ve altı ay sonrasının vadeli kontratları arasındaki fark) 2,44 dolar ile bir yıldaki en yüksek düzeyi görmesi. OCBC’den ekonomist Howie Lee’ye göre yatırımcılar yılın ikinci yarısında petrol talebinde beklenen iyileşmeye odaklandı ve kısa vadeli karantinalara bağlı zayıflık, yatırımcıların görmezden geldiği bir durum.

ABD’de açıklanması beklenen 1,9 trilyon dolarlık paketin doları zayıflatması da yine petrolü 60 doların üzerine çıkaran faktörlerden biri. Lee, Suudi Arabistan’ın geçen hafta Asya’ya aylık ham petrol satış fiyatlarında indirim yapmamış olmamasının piyasaya “çok boğa bir sinyal” gönderdiği yorumunu yaparak “Suudiler böyleyken kimsenin petrolü açığa satmaya cesaret edeceğini sanmıyorum” diyor. Suudi Arabistan’ın şubat ve mart aylarında OPEC ve Rusya gibi müttefiklerinin yer aldığı OPEC+ ittifaından ayrıca ilave kesinti yapma taahhüdü vermiş olması küresel petrol piyasasındaki zayıf talebi destekleyerek fiyatları yükseltiyor.

Brent nisan vadelileri dün gün içinde TSİ 15:10 itibariyle 60,27 dolara kadar yükselerek geçen yılın ocak ayından bu yana görmediği düzeye yükselirken, Batı Teksas Petrolü de (WTI) yüzde 1,1 yükselişle 57,68 dolar/varil seviyesine gelerek geçen yılın ocak ayından bu yana görmediği bir düzeye çıkmış oldu.