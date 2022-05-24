Hindistan’ın kararı, Türk çeliğinin önünü açtı

Erkan ÇAKAN

Hindistan, çelik üretiminde maliyetlerin artmasını gerekçe göstererek, kendi iç piyasasındaki fiyatları düşürmek amacıyla çelik ürünleri ihracatında vergi getirdi. Ayrıca çelik üretim maliyetlerini düşürebilmek için kömür gibi bazı hammaddelere uygulanan ithalat vergisini de kaldırdı. Hindistan, ihracatta demir cevherine yüzde 45, nihai ürünlere ise yüzde 15 vergi uygulayacak.

Uluslararası piyasanın altında çelik satışı gerçekleştiren Hindistan, bu kararla uluslararası fiyatlarla kendi ürünlerinin fiyatları arasında denge de kurmak istedi. Hindistan’ın vergi kararı ile bu ülke ürünlerinin uluslararası piyasa fiyatlarına yaklaşması, Türk çelik sektöründe olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bu arada Hindistan’ın bazı emtialara yönelik ihracat vergilerini artırmasının ardından, Çin’de demir cevheri vadeli fiyatları yaklaşık %7 yükseldi.

Rusya ve Ukrayna’nın boşluğunu Hindistan doldurmuştu

Konu ile ilgili DÜNYA’ya açıklamada bulunan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, kararın Türk çelik ihracatını olumlu etkileyeceğini kaydetti. Dalbeler, şöyle devam etti; “Rusya ve Ukrayna 2020’de çoğunlukla dünyanın en büyük ikinci çelik ithalatçısı olan Avrupa Birliği’ne olmak üzere 46,7 milyon ton ihracat yaptı. Hindistan, Rusya ve Ukrayna’nın sistemin dışına çıkmasıyla Hintli üreticilerin ihracata ağırlık vermesi sonucunda iç piyasada fiyatlar artmış. Hindistan hükümeti de ihracata gümrük vergisi getirerek iç piyasada fiyat artışını durdurmak istedi. Bu durum ise Türk çelik ürünlerinin ihracat pazarında rekabet gücünü artıracak.”

Hindistan çelik ihracatında 7’nci

Türkiye, Hindistan’dan önemli miktarlarda çelik ithal ediyor. Daha düşük düzeyde de olsa bu ülkeye ihracat da yapılıyor. Türkiye, Hindistan’dan 2021 yılının ilk üç ayında yaklaşık 46 ton, bu yılın ilk üç ayında ise yüzde 578 artışla 266 bin ton çelik ithal etti. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Türkiye, Hindistan’dan yassı çelik ürün alımına ağırlık verdi. İhracatta Türkiye’nin rekabet ettiği ülkeler arasında yer alan Hindistan, dünya ihracatında 7’nci sırada yer alıyor.

“Türkiye'ye avantaj sağlayacak”

Hindistan’ın aldığı kararı DÜNYA’ya değerlendiren Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan da, “Hindistan’dan ithal edilen ürünlere artık daha yüksek bedel ödenecek. Bu karar Hindistan’ın piyasa fiyatlarına yaklaşmasını sağlayacak, aynı zamanda Hint ürünlerine talebi azaltacak. Bu durum bizim iç piyasadaki çelik üreticilerini olumlu etkileyecek. Hem ihracat pazarlarından hem de iç piyasadan talep yerli üreticilere kayacak. AB pazarında da Türk çelik ürünleri avantajlı konuma gelecek. Bu karar sektörümüze olumlu yansıyacak” dedi.

'300 milyon dolar zarar verebilir'

Jindal Steel and Power (JNSP.NS) Genel Müdürü VR Sharma, Reuters’e verdiği demeçte, Hint çelik fi rmalarının çelik ürünlere ihracat vergisi uygulama kararının ardından Avrupa siparişlerini iptal etmek zorunda kalabileceğini ve 300 milyon dolara kadar zarara uğrayabileceğini söyledi.