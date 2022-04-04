Hububat fiyatlarında Ukrayna yükselişi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali küresel arzda sorunlara neden olmaya devam ediyor.

Buğday, soya fasulyesi ve mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları verilerin Ukrayna'nın hububat ihracatının martta şubata kıyasla dört kat daha düşük olduğunu göstermesiyle yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 1.4 artışla 9.97 dolar/bushel, yani 366.3 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 0.3 değer kazanarak 15.86 dolar/bushel yani 582.8 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır yüzde 1.3 yükselerek 7.44 dolar/bushel yani 292.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Ukrayna'nın martta 1.1 milyon ton mısır ve 309 bin ton buğday ihracatı gerçekleştirdiği ifade edildi.