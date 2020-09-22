ICSG: Küresel bakır piyasası haziranda 192 bin ton açık verdi

22 Eylül 2020

Uluslararası Bakır Çalışmaları Grubu (ICSG), Haziran 2020'de küresel rafine bakır piyasasının 192 bin ton açık verdiğini açıkladı. ICSG'ye göre Mayıs ayında revize edilmiş açık 36 bin ton oldu.

Yılın ilk 6 ayında piyasa, geçen yıla göre 309 bin ton açıktan 235 bin ton açığa indi.

Haziran'da dünya rafine bakır üretimi 2,06 milyon ton iken, tüketim 2,25 milyon ton oldu.

Haziran'da Çin'de bağlı bakır stokları 205 bin ton açık verdi. mayıs'ta bu 111 ton açıktı.