IEA: OPEC+ üretimini artırmakta zorlanıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bugün yayınladığı petrol piyasası raporunda, OPEC+ üyelerinin petrol arzlarını söz verdikleri gibi artırmakta zorlanmalarının fiyatları 2014 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere taşıdığını belirtti.

OPEC+ üyelerinin petrol arzlarının taahhüt ettikleri miktarın 900 bin varil/gün altında kaldığını belirten IEA, OPEC+ üyelerinin belirlenen kotalara uyum oranlarının yüzde 127 olduğuunu vurguladı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin daha fazla petrol pompalamaları halinde petrol piyasasındaki oynaklığın yatışabileceğina işaret eden IEA, İran'a yaptırımların kaldırılması halinde de ek 1,3 milyon varil/gün İran petrolünün piyasaya gelebileceğine dikkat çekti.

IEA raporunda küresel petrol üretiminin Ocak ayında 560 bin varil/gün artarak 98,7 milyon varil/güne çıktığını belirtirken, 202 yılında OPEC+ dışı üreticilerin arzının 2 milyon varil/gün, OPEC+ üyelerinin arzının ise anlaşmayara tam uyum olur ise 4,3 milyon varil/gün artacağıın tahmin etti.

2021 yılı için küresel petrol talebi büyüme projeksiyonunu 100 bin varil/gün yükselterek 5,6 milyon varil/güne çıkaran IEA, 2022 için petrol talebi büyüme tahminini ise 100 bin varil/gün azaltarak 3,2 milyon varil/güne indirdi.