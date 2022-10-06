İstanbul’a emlak borsası geliyor

LEYLA İLHAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 21’inci Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi seçimleri için heyecan sürüyor. 9 Kasım’da yapılacak seçimlere emlak sektörü iki listeyle gidecek. “Hedefim Saygın Emlakçılık” listesiyle seçime hazırlanan İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, dün yaptığı basın toplantısıyla hedeflerini paylaştı. 2022 İTO komite seçimlerinde hem Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi başkanlığı hem de İTO meclis üyeliği için yarıştığını belirten Özcan, sektörün sorunlarına yönelik 27 maddelik bir vaatleri olduğunu söyledi. Sektörde önde gelen 8 kişilik bir kurulla listelerini oluşturduklarını kaydeden Özcan, bu hedefleri arasında emlak borsasının kurulmasının yer aldığını söyledi. İstanbul’da bir yılda 400 binden fazla gayrimenkulün el değiştirdiğini ve bu satışlarda 1,2 trilyon liralık hacim oluştuğunu belirten Özcan, "Bu dev gayrimenkul piyasasının daha sağlıklı işlemesi ve şeffaf olması için İstanbul Emlak Borsası'nın kurulması gerekiyor" dedi.

“İstanbul ekonomisinin yüzde 12’si gayrimenkul”

Megakentin gayrimenkul verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, “İstanbul'un çok güçlü ve hareketli bir gayrimenkul piyasası var. Kentte 6 milyon konut ve 1 milyon 250 bin adet iş yeri bulunduğu tahmin ediliyor” diye konuştu. Şu anda İstanbul'da yapılı gayrimenkullerin piyasa değerinin 25 trilyon TL civarında olduğunu kaydeden Özcan şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul gayrimenkul piyasası; yarısı inşaat diğer yarısı ise gayrimenkul faaliyetinden olmak üzere İstanbul ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturmakta. Parasal karşılığı yaklaşık 500 milyar lira. Megakentte bir yılda 250 bini konut, 80 bini iş yeri, 50 bini arsa ve 25 bini tarla olmak üzere 400 binden fazla gayrimenkul satışı gerçekleşiyor. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Adayı olarak seçildiğim takdirde ekibimle birlikte emlak borsasının kurulması için hemen girişimlerde bulunacağız" açıklamasını yaptı. Ulvi Özcan seçilmeleri halinde sadece İTO'ya kayıtlı emlak firmalarının portföylerini girebilecekleri İstanbul MLS Portalı'nı kurmayı hedeflediklerini, sektörel kamu kuruluşları ve STK'lar ile verimlilik esaslı iş birliği yapacaklarını, meslektaşlara kira sözleşmeleri gibi konularda hukuki ve mali destek vermeyi amaçladıklarını anlattı.