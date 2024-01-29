İşte bu yılın 5 emtiası

Emre ERGÜL

Şubat ayında ikinci yılını bitirecek olan Ukrayna Savaşı… 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze Savaşı… Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’deki ticari gemileri dronelarla: ABD ve İngiltere’nin de Husileri akıllı mühimmatla vurması…

Bu üç büyük gerilim eşliğinde küresel ekonominin aktörleri, petrol, doğalgaz ve gıda fiyatlarının 2024’teki akıbetini tartışırken; Amerikan yatırım bankası JPMorgan, “2024 Piyasa Görünümü” raporunu yayınladı. New York merkezli banka, raporunda 5 emtia ürününe dikkat çekiyor. İlki petrol...

2023'teki düşüşün ardından Brent petrol fiyatlarının 2024'te büyük ölçüde sabit kalmasını ve 2025'te de yüzde 10 daha düşüş göstermesini bekleyen JPMorgan’ın Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva şu açıklamayı yaptı: "Brent tahminimiz haziran ayından bu yana değişmedi ve 2024'te varil başına ortalama 83 dolar olması bekleniyor.

Bu, sağlam arz-talep temelleri ile desteklenecektir. Sürekli ekonomik olumsuzluklara rağmen, güçlü gelişen piyasalar, dayanıklı ABD ve zayıf ama istikrarlı Avrupa'nın desteğiyle petrol talebinin 2024'te günde 1.6 milyon varil (mbd) arttığını görüyoruz."

JPMorgan’a göre, petrol piyasasını dengede tutmak için OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ittifakının muhtemelen üretimi kısıtlamaya devam etmesi gerekecek: “Suudi Arabistan ve Rusya, gönüllü üretim/ihracat kesintilerini 2024'ün ilk çeyreğine kadar uzatacak.

Suudi Arabistan’ın ek petrol pompalayacağını ve Rusya'nın ihracatı artıracağını varsayarsak, küresel petrol stokları 2024'te muhtemelen sabit kalacak.” İkinci emtia ürünü de doğalgaz… Bankaya göre, ABD gaz piyasalarında, arz fazlası muhtemelen 2024'te ABD gaz fiyatlarına yönelik yukarı yönlü riskleri sınırlayacak.

JPMorgan’ın Küresel Doğalgaz ve Doğalgaz Sıvı Stratejisi Başkanı Shikha Chaturvedi’nin düşünceleri şöyle: “Yılı belirleyecek iki hikayenin olduğuna inanıyoruz. İlk hikaye, muhtemelen 2024'ün ilk yarısında ve muhtemelen yaz enjeksiyon sezonunun tamamında devam edecek olan aşırı arz ve düşük fiyatlardan biri. İkincisi de gaz talebinin bölgesel arz büyümesini yalnızca dengelemekle kalmayıp aynı zamanda geride bırakma yeteneğidir.”

“Altın ve gümüş, diğer metalleri gölgede bırakacak”

JPMorgan’ın raporunda altın ve gümüşe özel bir bölüm açılması dikkatlerden kaçmıyor. “Metallere bakarsak, altın ve gümüşün sektörün geri kalanını gölgede bırakacağı tahmin ediliyor” diye başlayan bölümde şunlar yazıyor: “Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsü ve düşen ABD reel getirilerinin, altın fiyatlarını 2024 ortasında yeni nominal zirvelere çıkarması ve dördüncü çeyrekte ortalama 2 bin 175 dolar/ons seviyesine ulaşması bekleniyor.

Aynı şekilde, gümüş fiyatları da muhtemelen altını takip edecek ve dördüncü çeyrekte ortalama 30 dolar/ons civarında seyredecek.” JPMorgan'ın Baz ve Kıymetli Madenler Stratejisi Başkanı Gregory Shearer, "Tüm metaller arasında, 2024 yılı boyunca ve 2025'in ilk yarısı için hem altın hem de gümüş için orta vadeli yükseliş tahminine en yüksek kanaate sahibiz, ancak girişin zamanlaması kritik olmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Bankaya göre, tarım piyasalarında fiyat riski, özellikle 2024'ün ilk yarısında, mevcut spot seviyelerin yukarı yönüne doğru ivmeleniyor. Bankanın Tarımsal Emtia Stratejisti Tracey Allen’ın rapora düştüğü not ise şu: “Şeker fiyatlarının 2024 yılında ortalama 0.30 dolar/ lb olacağını tahmin ediyoruz. Buğday fiyatlarının kile başına ortalama 6.33 dolar olmasını bekliyoruz.”