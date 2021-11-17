Kahve fiyatları 10 yılın zirvesini gördü

Arabica kahve fiyatları, son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kahve fiyatlarındaki yükselişte ABD'nin de olduğu büyük tüketici ülkelerdeki talep artışı ile Brezilya ve Kolombia gibi ülkelerdeki olumsuz hava şartlarının üretim miktarını azaltması etkili oldu.

ICE'de mart vadeli Arabica kahve vadeli fiyatları gün içinde 2,3235 dolar/lb ile Ocak 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Arabica kahve fiyatı, düne göre yüzde 3,25 artışla 231,80 dolr/lb seviyesinde.

Ocak vadeli robusta kahve fiyatı da bugün yüzde 2,24 artışla 2 bin 280 dolar/tondan işlem görüyor.