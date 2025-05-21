Kakao fiyatlarında yeni ralli: Ay başından bu yana yüzde 20’yi aştı

Yılın ilk aylarında sert düşüş yaşayan kakao fiyatları, Fildişi Sahili kaynaklı arz kalitesi sorunlarının etkisiyle mayısta yüzde 20’yi aşan artış kaydetti.

Geçen yıl 12 bin 931 dolarla tarihi zirvesini gören kakao, bu ay 11 bin 280 doları test ederek yatırımcıların yeniden "rekor gelir mi?" sorusunu gündeme taşımasına neden oldu.

Kakaoda son haftalardaki yükselişin başlıca nedenlerinden biri, Fildişi Sahili’nden gelen kalite sorunu. Vadeli işlemler uzmanı Zafer Ergezen’e göre, Batı Afrika’daki kuraklık, rekolteyi değil ama ürün kalitesini olumsuz etkiliyor. Avrupa’daki büyük çikolata üreticilerinin Fildişi Sahili’nden gelen düşük kaliteli ürünleri iade etmeye başladığı belirtiliyor.

Ergezen, “Rekolte yüzde 10 daha fazla görünse bile kalite düşüklüğü nedeniyle piyasa yeterli arzın oluşmayacağını fiyatlamaya başladı. Bu da yükselişi tetikledi” dedi.

Fildişi sahili ve gana kritik rolde

Dünya kakao arzının yüzde 70’i Batı Afrika ülkelerinden, bunun da yüzde 60’a yakını Fildişi Sahili ve Gana’dan geliyor. Afrika Sel ve Kuraklık Gözlemevi’ne göre bu ülkelerin büyük bir bölümü hâlâ kuraklık etkisi altında. Ayrıca Fildişi Sahili’nde ihracat hızındaki yavaşlama da piyasada arz endişelerini artırıyor.

Öte yandan, Hershey ve Mondelez gibi büyük üreticilerden gelen açıklamalarda, yüksek fiyatların talebi baskıladığı ifade edilerek orta vadede fiyatlara aşağı yönlü risklerin de bulunduğu vurgulandı.