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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 466,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 466,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  CUMA   PAZARTESİ  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     461,30 461,50 466,00 466,20
Cumhuriyet Ata Lira     3.040,00 3.061,00 3.071,00 3.092,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     421,00 425,00 425,00 429,00
Lira(Tam) Ziynet     2.971,00 2.991,00 3.001,00 3.021,00
Yarım Ziynet     1.486,00 1.496,00 1.501,00 1.511,00
Çeyrek Ziynet     743,00 748,00 750,00 755,00

Kaynak: AA

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