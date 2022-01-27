Karadeniz gerilimi buğdayın kaybını sınırladı

Buğdayın ve soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ilk işlemlerde dolardaki güçlü seyrin etkisiyle hafif geriledi ancak petrol fiyatlarındaki artış ve başlıca buğday ihracatçıları Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim kayıpları sınırladı.

Ham petrol fiyatlarının 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkması mısır ve soya fasulyesine destek sağladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları dün yüzde 0.68 düşüşle 14.30 dolar/bushel, yani 530.0 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday, yüzde 1.16 düşüşle 7.85 dolar/bushel yani 288.4 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır, yüzde 0.44 düşüşle 6.24 dolar/bushel yani 245.7 dolar/ton seviyesine geriledi.