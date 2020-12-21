Kazakistan'ın bakır üretimi arttı, çelik düştü

Kazakistan'ın Ocak-Kasım döneminde rafine bakır üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 442 bin 583 ton oldu. Rafine bakır üretimi kasım ayında yıllık yüzde 20,6 düşerek 34 bin 641 ton oldu.

Yılın ilk 11 ayında ham çelik üretimi yıllık yüzde 5,5 düşerek 3,58 milyon ton oldu. Ham çelik üretimi kasım ayında ise yıllık yüzde 0,7 düşerek 352 bin 504 ton oldu.

Kazakistan İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülkede yılın ilk 11 ayında rafine çinko üretimi yıllık yüzde 1 artarak 293 bin 323 ton oldu.