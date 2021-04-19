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  3. Kısa vadeli dirençlerini kıran altın 1.800 doların üzerini hedefliyor
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Kısa vadeli dirençlerini kıran altın 1.800 doların üzerini hedefliyor

Altın fiyatları ABD tahvillerinin gelirlerinin düşüşünden destek alarak artarken, ons başına 1.800 dolar düzeyinin aşılması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil getirisinin gerilemesinden destek  alarak 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı kıran spot altında bu hafta ons başına 1800 dolar seviyesinin üzerinin test edilmesi bekleniyor.

Peperstone analistleri, teknik analizlerin 50 günlük hareketli ortalamanın kırılması ile altında yönü yukarı oynayan yatırımcıların kontrol eder hale geldiklerine işaret ettiğini belirttiler. Analistler,  teknik göstergelerin ons başına 1840 dolar seviyesini hedef olarak gösterdiğini de vurguladılar.

Spot altın fiyatının önündeki ilk engelin ons başına 1785 dolar olduğunu  belirten analistler, buranın aşılması halinde ons başına 1818 dolar seviyesine kadar hareket olabileceğini ifade ediyorlar.

Spot altın şu sıralarda ons başına 1777,37 dolar seviyesinden işlem  görüyor.