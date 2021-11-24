Kok kömürü fiyatları talep beklentisiyle sert yükseldi

Çin'de kok kömürü vadeli fiyatları emlak piyasalarındaki olumlu atmosfer ve çelik talebinde artış beklentilerinin etkisiyle yüzde 8'den fazla yükseldi. Öte yandan analistler temel verilerin zayıflığına bağlı risklere dikkat çekiyorlar.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ocak teslimatlı kok kömürü vadeli kontratı gün içinde yüzde 8.6 artışla ton başına 2,077 yuan (325.04 dolar) seviyesini gördü.

Kok vadeli işlemleri yüzde 2.2 artışla 2,974 yuan yani 465.4 dolar seviyesinden işlem gördü.

Demir cevheri vadeli kontratı dün işlem üst limiti olan yüzde 10 artış kaydettikten sonra bugün de artışına devam ederek yüzde 2.1 artış kaydetti ve ton başına 595 yuan yani 93.1 dolar seviyesinden el değiştirdi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1.7 yükselerek ton başına 4,437 yuan yani 694.4 dolar seviyesinden işlem gördü.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2 artışla ton başına 4,549 yuana yani 711.9 dolara yükseldi.

Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 2.2 artarak ton başına 17,890 yuan yani 2,799.7 dolar seviyesine yükseldi.