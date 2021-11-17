Kömür fiyatları ne kadar? Kömür fiyatları yüzde 72 zam

Kış ayları ile birlikte ısınma ihtiyacı ortaya çıkarken, bu ihtiyacın karşılanması için doğalgaz ve elektrik dışında odun ve kömür ile karşılanıyor. Ancak emtia piyasalarında yaşanan yüksek artış ile odun fiyatları ile kömür fiyatlarının artması tüketicileri düşündürüyor. Özellikle odun ve kömür fiyatları son iki ayda ciddi bir yükseliş yaşamış durumda.

Eylül ayında yüzde 33,72 zamlanan kömür fiyatları, ekim ayında 28,69 daha zamlandı ve bunun sonucunda geride kalan iki ayda kömür fiyatları yüzde 72 artmış oldu. Odun fiyatı ise geride kalan iki ayda yüzde 32,6 arttı. Odun ve kömür fiyatlarının yanı sıra soba fiyatları da iki ayda yüzde 31 zamlandı.

Kömür fiyatı ne kadar oldu?

Ağustos ayında 1254,66 lira olan kömür fiyatı, ekimde 2159,1 liraya çıktı.