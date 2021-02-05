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Küresel altın üretimi 12 yıldır ilk kez düştü

Dünya genelinde 2020 yılında küresel altın üretimi 3.200 tonla son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan  araştırmaya göre, 2020 yılında küresel altın üretimi 12 yıldır  ilk kez düşüş gösterdi. Kuruluşun verilerine göre, 2020 yılında küresel altın üretimi 3.200 tonla 2019 yılındaki 3300 tona göre %3 civarında düşüş gösterdi.

Üretimin azalmasında temel olarak pandemi nedeniyle sosyal hayatta  yaşanan kısıtlamalar etkili oldu. 2020 yılında Çin, 380 ton civarında altın üreterek dünyanın en  büyük üreticisi konumunda yer aldı. Çin'in ardından 320 tonla Avustralya, 300 tonla Rusya ve 190 tonla ABD geldi. En çok altın  üreten 10 ülkenin 9'unun üretimi azalırken Çin'in üretimi ise  yatay seyretti.
   