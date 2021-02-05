Küresel altın üretimi 12 yıldır ilk kez düştü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında küresel altın üretimi 12 yıldır ilk kez düşüş gösterdi. Kuruluşun verilerine göre, 2020 yılında küresel altın üretimi 3.200 tonla 2019 yılındaki 3300 tona göre %3 civarında düşüş gösterdi.



Üretimin azalmasında temel olarak pandemi nedeniyle sosyal hayatta yaşanan kısıtlamalar etkili oldu. 2020 yılında Çin, 380 ton civarında altın üreterek dünyanın en büyük üreticisi konumunda yer aldı. Çin'in ardından 320 tonla Avustralya, 300 tonla Rusya ve 190 tonla ABD geldi. En çok altın üreten 10 ülkenin 9'unun üretimi azalırken Çin'in üretimi ise yatay seyretti.

