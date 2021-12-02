Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde seyrediyor

Dünya gıda fiyatları, buğday ve süt ürünlerine olan talepten destek bularak kasım ayında da yükselişini sürdürdü.

Gıda fiyatları endeksi, kasım ayında 134.4 seviyesine yükselirken, 10 yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ekim ayındaki revize edilmiş 132.8 seviyesinden kasım ayında 134.4'e çıktı.

Ekim gıda fiyatları endeksi daha önce 133.2 olarak açıklanmıştı.

Dünya gıda fiyatları Kasım'da, Haziran 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü. Kasım'da fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27.3 yükseldi.

Buğday ve süt ürünlerinde endişe verici yükseliş

Tarımsal emtia fiyatları geçen yıl hasatta yaşanan kötüleşme ve güçlü talepten dolayı sert yükseldi.

FAO hububat fiyatları endeksi, buğday fiyatlarının 10 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesini görmesiyle kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1 yükselirken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.2 artış kaydetti.

Buğday fiyatlarının Avustralya'da mevsim normallerinin dışında seyreden yağışlar ve Rusya'daki ihracat önlemlerinde beklenen muhtemel değişikliklere dair endişelerden destek bulduğunu belirtildi.

Süt ürünleri fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 3.4 artarak en büyük aylık yükselişini kaydetti.

FAO, "Piyasalarda daralma bekleyen alıcıların temin etmeye yönelmesiyle tereyağı ve süt tozu için küresel ithalat talebi güçlü seyretti" ifadelerini kullandı.