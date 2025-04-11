Küresel konteyner navlun fiyatları üst üste ikinci haftasında da arttı

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 10 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 3 arttı. Bir önceki hafta artış yüzde 2 seviyesindeydi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 2 bin 208 dolardan 2 bin 265 dolara çıktı.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 19, 2021 yılı eylül ayında 10 bin 377 dolarlık zirveye göre ise yüzde 78 daha aşağıda bulunuyor.

Endeksteki artışta tüm hatlarda yaşanan sınırlı yükseliş etkili oldu. Shanghai-Rotterdam yüzde 4 artarken, Shanghai-Los Angeles yüzde 3 yukarı geldi. Tek düşen hat yüzde 1 ile New York-Rotterdam hattı oldu.