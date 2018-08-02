Kuru üzüm fiyatları bir yılda yüzde 73 arttı

02 Ağustos 2018

Toptancı piyasalarda işlem gören yirmi temel ürünün toptan fiyatlarıyla hazırlanıp yayınlanmakta olan DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi’ne göre, son 12 dönemde en yüksek fiyat artışı yüzde 73 ile kuru üzümde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 60.9 artışla putrel, üçüncü sırada yüzde 38.4 artışla çinko yer aldı. Diğer ürünlerdeki 12 aylık fiyat artışı; pirinçte yüzde 35.8, kuşunda 32.5, bakırda yüzde 31.4, kalayda yüzde 29.9, pikdemirde yüzde 29.7, mazotta yüzde 26.7, şekerde yüzde 25, kuru fasulyede yüzde 21.1, buğdayda yüzde 19.6, pamukta yüzde 13.2, çimentoda yüzde 8.3, kerestede yüzde 8, sığır etinde yüzde 7.7, kauçukta yüzde 3.5, tenekede yüzde 1.6, pamuk ipliğinde yüzde 1.1 olarak gerçekleşirken, fındıkta binde 6 fiyat düşüşü görüldü.

Temmuzda kuru fasulye de artış, tenekede düşüş var

2018 Temmuz ayında ise arz ve talepten kaynaklanan en yüksek fiyat artışı, 17.7 ile kuru fasulyede gerçekleşirken, ikinci sırada yüzde 7.1 artışla pamuk, üçüncü sırada ise yüzde 6.6’lık artışla pikdemir bulundu. Sığır etinde yüzde 5.5, çimentoda yüzde 4, kauçukta yüzde 1.4, putrelde yüzde 1, fındıkta binde 6, pamuk ipliğinde binde 5, pirinçte binde 4 artış görüldü. Kereste, şeker ve mazot fiyatlarında ise ise değişiklik gerçekleşmedi. 2018 Temmuz ayında fiyatlarında azalış görülen mallar; binde 9 ile teneke, yüzde 1.4 ile kuru üzüm, yüzde 2.9 ile kalay, yüzde 5 ile kurşun, yüzde 5.6 ile bakır, yüzde 6.1 ile çinko olarak gözlemlendi.