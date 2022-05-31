LNG'de küresel rekabet başlıyor

Evrim KÜÇÜK

Avrupa, 2021 sonlarından bu yana spot LNG piyasanın mıknatısı oldu. Son birkaç aydır büyük üreticiler Rusya’dan açılan boşluğu doldurmak için Avrupa'ya büyük hacimde satış yaptı. Asya ise özellikle Çin’deki kapanmalar nedeniyle mevcut arz için agresif rekabete girmekten uzak durdu. Ancak Asya’da ekonomik faaliyetlerin canlanması ve Çin’de COVID kısıtlamalarının hafiflemesiyle alımların artması bekleniyor. Gaz piyasasında rekabetin artması ise fiyatların yüksek kalmasına neden olacak.

LNG piyasaları şimdiden zor bir kışa hazırlanıyor. Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları gaz arzının aksamasına, enerji güvenliği sorunlarının baş göstermesine ve küresel doğal gaz fiyatlarının bu yılın başlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. LNG fiyatları yılın ikinci çeyreğinde, Mayıs 2021 seviyelerinin yaklaşık üç katına çıkarak mevsimsel olarak şaşırtıcı şekilde yüksek düzeyde. Yaklaşan kış öncesinde LNG piyasalarında rekabetin artması ve fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Avrupa’nın ithalatı 4 ayda %58 arttı

Ocak-Nisan döneminde Avrupa'nın LNG ithalatı rekor seviyelerde gerçekleşti. Ocak ayı ithalatı 11.94 milyon ton, şubat ayı 10.39 milyon, mart ayı 11.15 milyon, nisan ayı 11.79 milyon oldu ve dört ayda toplam 45.27 milyon ton alım yapıldı. Bu oran 2021 yılının ilk dört ayındaki 28.61 milyon ton ithalatın yüzde 58 üzerinde. Mayıs ayında bölgenin ithalatının 10.96 milyon ton civarında olması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde Çin'in alımlarında yüzde 13, Japonya'da yüzde 10, Hindistan'da yüzde 23 düşüşle, Güney Kore’de yüzde 4 düşüş gerçekleşti. Amerika kıtasında mütevazı talep düşüşleri yaşanırken, Ortadoğu, Afrika ve Avrasya’nın alımlarında küçük çaplı artışlar vardı.

Asya’nın ithalatında toparlanma başladı

Ocak-nisan döneminde Asya’nın ithalatı yüzde 9 azalarak 88 milyon tona inmişti. Mayısta ise Asya’nın ithalatında toparlanma başladı. Mayıs ayında Çin’in ithalatının ocak ayından bu yana en yüksek seviye olan 5.39 milyon tonu bulacağı ve Asya’nın nisan ayında 19.82 milyon olan ithalatın mayısta 20.46 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Asyalı ithalatçıların sınırlı da olsa artan ekonomik faaliyetler nedeniyle tanklarını yeniden doldurmak için harekete geçtiği belirtiliyor. Özellikle ABD’den Asya’ya LNG akışının arttığı ve aynı şekilde Katar’dan Asya’ya ihracatın da hızlandığı dikkat çekiyor.

"Fiyatlar birkaç yıl daha yüksek kalacak"

Avustralya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Woodside Energy Group, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından piyasanın arz kesintilerine ayak uydurmaya çalıştığı ortamda ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarının birkaç yıl boyunca yüksek kalacağını tahmin ediyor. Ukrayna’yı işgali sonrasında birçok ülkenin Rus hidrokarbonlarından uzaklaşmaya başlamasıyla LNG satın almak için Avustralya gibi ülkelere yönelim başladığı dikkat çekiyor. Woodside Ceo'su Meg O'Neill, Dünya Gaz Konferansı’nda gazetecilere verdiği demeçte, "Gaz arz ve talebinde dengeler yeniden sağlanırken, fiyatlar gelecek yıl, belki de önümüzdeki birkaç yıl boyunca yükselmeye devam edecek " dedi. O'Neill, küresel LNG pazarının son beş yılda yatırımların yetersizliği nedeniyle işgalden önce zaten sıkışık olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Geçen yıl Scarborough projemizle ilgili bir yatırım kararı aldık, ancak bu hacimler 2026 yılına kadar piyasaya çıkmayacak, bu yüzden bir süre piyasada arz tarafında sıkışma yaşanabilir."