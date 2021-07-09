Merdivenleri adım adım çıkacak

Evrim KÜÇÜK

Haziran ayındaki Fed toplantısından sonra hızla gerilemiş olan ons altın, bu düşüş sonrası 1.760/1.790 dolar bandı arasında yatay hareket ediyordu. Ama son günlerde 1.760 dolar seviyesinden alınan destek ile birlikte fiyatlar adım adım yükseldi ve Fed’in varlık alımlarını azaltması için yeterli şartların oluşmadığına işaret etmesiyle 1.800 doların üzerine atladı. Uzmanlara göre bu seviyesinin üzerinde kaldıkça altında toparlanma isteği sürebilir ve adım adım 1.900 dolara doğru hareketler beklenebilir.

Ons altın bu yüzyılın en kötü ikinci haziran ayını geçirdi. Fiyatlar yüzde 7.8 geriledi. Altında yılın ikinci çeyreğinde en yüksek ve en düşük fiyat arasındaki fark yüzde 11 olarak gerçekleşti. Altın yatırımcısı umudunu kaybetmek üzereyken bir taraftan Delta varyantı ile ilgili riskler sürerken, diğer yandan ABD'de açıklanan son veriler sonrasında doların ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin de gevşemesiyle birlikte 1.814 dolar seviyesi test edildi. Uzmanlara göre 1.800 üzerinde kaldıkça altında toparlanma isteği sürebilir. 1.800 doların üzeri kapanışlar yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli ancak güçlü bir hareket için 1.830 seviyesinin kırılması şart diyen uzmanlara göre, bu seviyenin aşılmasıyla adım adım 1.860 ve 1.900 dolar gündeme gelebilir.

TD: Fed yanlış fiyatlanıyor 1.900 doların üzerine çıkabilir

TD Securities, değerli metaller piyasalarında potansiyelin sürdüğüne dikkat çekiyor. Piyasaların Fed’i gereğinden fazla şahin fiyatladığını belirten TD Securities analistlerine göre kurumsal yatırımcının bunun farkına varıp geri dönmesiyle altın fiyatlarının 1.900 dolar/onsun üzerine çıkabileceği tahmininde bulunuyor.

Altında direnç 1.829 dolar

Altın 1.765 dolarda destek bulmasının, 200 günlük ortalama 1.829 doları önemli bir direnç haline getirdiğini ifaden eden Credit Suisse analistleri de, buranın üzerindeki kapanışların 1.940-1.966 dolar kapısını açacağını söylüyor. Ancak 1.755 doların altındaki bir kapanışın 1.682, hatta 1.671 dolara geri dönülmesine yol açabileceği uyarısı da yapıyor.

Altın fiyatlarının bu yıl inişli çıkışlı seyir izlediğini vurgulayan DBS Bank stratejistleri, kısa vadede yaşanabilecek oynaklığa karşın altının portföylerdeki riski azaltacak enstrümanlardan biri olduğunu belirtiyorlar. “Altın fiyatları ons başına 2.000 dolarlık yılsonu hedef fiyatımıza doğru hareket ediyor” diyen DBS stratejistlerine göre şu anki fiyatlar risk-ödül açısından bir görünüm sergiliyor.

‘Temkinli duruşa devam’ uyarısı

Ancak teknik göstergelerin şimdilik çok güçlü olmadığına dikkat çekerek temkinli gitmekte fayda olduğunu söyleyen uzmanlara göre 1.800 psikolojik bariyerinin altındaki satışlarda yatırımcının ısrarlı hareket etmesi halinde 1.765 dolara doğru kar realizasyonu gelme olasılığı da göz ardı edilmemeli.

Merkez bankalarının alımları 520 tona çıkacak

Dünya Altın Konseyi'nin verilerinde küresel bazda artan enflasyon endişeleri ile merkez bankaları altın alımlarına yeniden ağırlık verebileceği işaret edildi. Dünya Altın Konseyi açıklamasına göre Sırbistan, Tayland ve Gana yeni altın alım duyurularını yaptı. Bu konu da altın fiyatlarına olumlu yansıyabilir. Konsey, küresel ticaretteki toparlanmanın da bu alımları desteklediğini söyledi. Tayland Mayıs ayında 46.7 ton altın alırken Türkiye altın rezervlerini 8.6 ton artırdı. Brezilya aynı dönemde 11.9 ton altın alımı yaparken Kazakistan 5.3 ton altın alımı gerçekleştirdi.

ANZ Bank, parasal politikalar konusundaki belirsizliğin, enflasyon endişelerinin ve hisse senedi piyasalarında artan volatilitenin güvenli liman olarak görülen altına talebi körükleyebileceğini belirtiyor. Kuruluş, daha zayıf bir dolar beklentisinin altın fiyatlarını güçlendireceğini düşünüyor ve merkez bankalarının altın alımlarının bu yıl 520 ton civarına yükselmesini bekliyor.

HSBC Değerli metaller analisti James Steel, petrol fiyatlarındaki artışın Kazakistan gibi enerji ihracatçısı ülkelerin altın alımlarına destek vereceğini söylüyor. Citigroup da merkez bankalarının bu yıl 500 ve 20227de 540 ton alım yapacağını öngörüyor.