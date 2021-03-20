Merkez bankaları bu yıl ‘sembolik’ altın alımı yapacak

EVRİM KÜÇÜK

Çeyrek asır boyunca altın piyasalarının kurtarıcıları arasında yer alan merkez bankalarının son iki yıldır hız kesen alımları bu yıl fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Geçtiğimiz yıl 2010’dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen merkez bankası talebinin, 2021’de ‘ılımlı’ bir artış göstereceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, fiyatların 2020’de gördüğü rekorun altına inmesinin yatırımcı talebini, COVID-19 kaynaklı ekonomik sıkıntıların da mücevher talebini zayıflattığı bir dönemde merkez bankalarının alımlarının hız kesmesi sarı metalin fiyatlarındaki yükseliş denemelerini kısıtlıyor.

2018'de merkez bankalarının yaptığı satın almalar 1960’lardan sonraki en yüksek seviyeye ulaşmış ve küresel piyasada 2009’dan beri görülen en zayıf talebin yeniden toparlanmasını sağlamıştı. Sonraki yıl alımlar artarak devam ederek altın fiyatlarının güçlenmesinde önemli rol oynamıştı.

Geçen yılın şampiyonu Türkiye

Geçtiğimiz yıl ise merkez bankalarının talebi 2019’a göre yüzde 60 azalarak 273 ton ile 2010’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Geçen yıl Türkiye 134.5 ton ile en fazla altın alımı yapan ülke oldu. Bu alımlarla Türkiye Merkez Bankası’nın toplam altın rezervinin büyüklüğü 547 tona çıkarken, döviz rezervi içinde altının payı da yüzde 42’ye çıktı.

Aşıların yaygınlaşmasıyla küresel ekonomide beklenen toparlanmayla birlikte gelişmekte olan ülkelere para girişinin artması ve düşük faizlerin yardımıyla bu yıl merkez bankalarının rezervlerine altın eklemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Dünya Altın Konseyi Avrupa, Ortadoğu ve Afrika kıdemli analisti Krishan Gopaul, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla bu yıl net alıcı olmaya devam edeceğini söylüyor. Ancak ocak ayında merkez bankalarının Haziran 2020’den bu yana 3’üncü defa net satış yaptığını hatırlatarak, “Bu da merkez bankaları alım yapsa bile bunun sembolik bir hızda olacağına işaret ediyor” diyor.

Polonya 100 ton altın almak istiyor

Polonya’nın altın almak istediğine dair son haberler, merkez bankaları tarafında olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor. Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, geçtiğimiz günlerde, Polonya merkez bankasının önümüzdeki yıllarda ek 100 ton altın almak istediğini açıklamıştı. Glapinski, Sieci dergisine verdiği demeçte "Şu anda 229 ton altın var ve bunun aşağı yukarı yarısı görevde kaldığım süre boyunca satın alındı. Birkaç yıl içinde en az 100 ton daha altın satın almak ve bunu Polonya'da da tutmak istiyoruz" demişti.

Fransız bankacılık grubu BNP Paribas, yayınladığı notta, bu haberin sarı metale talep olduğunu herkese hatırlattığını belirtirken, Polonya’nın rezervlerindeki altın oranını yüzde 20’ye getirmek istemesinin önemli olduğunun altını çiziyor.

Rusya piyasalara geri dönebilir

Bu arada geçen yıl petrol gelirindeki düşüş nedeniyle altın alımları sert şekilde gerileyen Rusya’nın dabu yıl piyasalara geri dönebileceği belirtiliyor. COVID krizi nedeniyle petrol fiyatlarındaki sert düşüş, Rusya’nın 2014’ten bu yana yıllık ortalama 205 tonu bulan alımlarının 2020’de 27 tona inmesine neden olmuştu.

Uzman Danışmanlık şirketi Metals Focus Aralık ayında, Rusya’nın petrol gelirindeki düşüşü telafi etmek için altın üretiminin önemli bir bölümünü ihraç ettiğini, bu yıl ise ekonomisindeki toparlanma nedeniyle altın alımlarını artırabileceğini öngörüyor.

Sarı metalin yükselişinde kritik seviye 1.765 $

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından değer kazanan ons altın, tahvil getirilerinde görülen yukarı yönlü hareket sonrasında tekrardan oynak bir seyir sergiliyor. Dolar endeksindeki yükseliş de fiyata olumsuz yansıyor. Dün sabah saatlerinde biraz toparlanarak 1.740 dolar seviyesini gören altının tepki alımlarının sürmesi halinde 1.758 dolara yükselebileceği tahmin ediliyor.

• Commerzbank Teknik Analiz Araştırma Ekip Başkanı Karen Jones'a göre, altın aşağı yönlü baskıyı ortadan kaldırmak için 1.765 doları yakalamak zorunda. Jones, "İlk önemli direnç mayısın en yüksek seviyesi ve kasım ayının en düşük seviyesi olan 1.760/65 dolar bandı. Burası aşılırsa 1.861 doların önü açılabilir. Buradan sonra 21 Aralık’ın en yüksek seviyesi olan 1.906 ve 1.918 kanalı karşımıza çıkıyor. Bu seviyeleri kasım ve eylül ayının en yüksek düzeyi olan 1.965/1.973 kanalı takip ediyor" diyor.

Deutsche Bank uyardı: 1.500 dolara geri çekilebilir

• Credit Suisse de sıçrama için 1.765'in aşılması gerektiğini vurguluyor. Fakat kuruluş, altının şu anki seviyelerinin geçici olduğunu ve güçlü doların baskısıyla fiyatların önce 1.670 ve ardından 1.620 seviyesine geri çekilebileceği uyarısı yapıyor.

• Deutsche Bank'taki strateji uzmanları ise daha sert bir gerilemenin kapıda olabileceğini söylüyor. Banka, altın yatırım talebinin zayıflaması nedeniyle sarı metalin 1.500 dolar seviyesine doğru önemli ölçüde düşeceği tahmininde bulunuyor.

Jeopolitik endişelerden destek bulabilir

Analistler, ABD ekonomisinin güçlenmeye devam etmesinin, ancak enflasyonda ciddi bir yukarı hareketin gözlenmemesini altın için "kötü" haber olduğuna işaret ediyorlar. Bununla birlikte ABD ile Çin arasında son dönemde artan gerilimin ardından Alaska'da yapılan görüşmeleri takip eden analistler, ABD ile Çin gerginliğinin aşılamaması, tırmanması halinde bunun altın fiyatlarında bir yukarı hareketin denenebileceğini ifade ediyorlar.