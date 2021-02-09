Metaller tatil molası verdi

Emtia piyasaları Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik belirsizliklerle dolu 2020’nin sonuna doğru hareketlendi. COVID-19 aşısının yaygınlaşacağı beklentisi ve Çin'deki mali teşvikle birlikte endüstriyel metal fiyatlarında hızlı bir toparlanma görüldü. Çin’in ithalatındaki artışla 2021’e umutlu giren metal piyasaları ocak ayının ilk haftasında son yılların en yüksek seviyesine geldi. Ancak Çin takvimine göre Öküz Yılı’na girişin kutlandığı Yeni Ay Yılı tatiliyle birlikte metaller ivme kaybetti. Dünyanın fabrikası Çin’in 11 Şubat’ta başlayarak 1 hafta boyunca kepenkleri indirmesi metal fiyatlarında gevşemeye yol açtı.

Metaller yılın zirvesinin altında seyrediyor

Bu yıl ciddi bir çıkış kaydetmesi beklenen bakır, Londra Metal Borsası’nda (LME) ocak ayının ilk haftasında rekor seviyeye yükseldikten sonra, satış gördü. Kırmızı metal, ABD'de teşvik paketi iyimserliğinin dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanma umudunu artırması nedeniyle haftaya yükseliş eğiliminde başlasa da, ocak ayının en yüksek seviyesi 8.237 dolar/ton seviyesinin 250 dolar altında. Kasım ve Aralık aylarında yükseliş sergileyen çinko, artan stoklar nedeniyle ivmesini kaybetti; Ocak ayındaki 2.900 dolar seviyesinin üzerine çıkan metal geçtiğimiz haftayı 2.636 dolardan kapadı. Alüminyum da piyasada satışların kurbanı oldu ve şu anda Ocak ayının ilk haftasındaki 2.060 dolar seviyesinden 2.000 dolara kadar inmiş durumda. Kurşun fiyatları yılın en yükseği 2.68 dolardan 2.030 dolara inerken, nikel de 18.370 dolardan 17.950 dolara doğru düşüş gösterdi. Satışlara karşı en dirençli metal ise arz sıkışıklığı endişelerinin arttığı kalay. Tonu 25 bin dolara çıkan kalayın fiyatı da 24 bin dolar civarında geziyor. Ancak şu an bulunduğu seviye son yılların en yüksek seviyelerinden biri olmasından önemli.

Bakır ve nikelde ihtiyatlı artış bekleniyor

Peki Öküz Yılı tatili sona erdikten sonra metaller nasıl bir seyir izleyecek?

IMF'nin tahminleri bu yıl Çin ekonomisinde yüzde 8.1'lik bir büyümeye işaret ederken, Çin’den gelecek destekle metallerde 2020 sonunda başlayan ivmenin 2021’de ihtiyatlı devam edeceği, gelecek yıl ise duraksayabileceği beklentisi oluşmuş durumda. Bu yıl talep toparlanmasının Çin'den dünyanın geri kalanına yayılmasıyla fiyat artışı devam edecek. Ancak Reuters temel metal anketine katılan analistler, yüksek stoklar ve artan arzın fiyatları kontrol altına alacağı düşüncesiyle temkinli davranıyor. Diğer metallere göre daha küçük bir pazara sahip olan kalay hariç, tüm metallerde arz ve talebin dengeleneceği tahmin ediliyor. Anket bu yıl bakır fiyatlarının gelecek yıla oranla yüzde 23, nikel fiyatlarının yüzde 19.9, çinkonun yüzde 19.4 artacağı beklentisini ortaya koyarken, alüminyum fiyatında yüzde 15.7, kalayda yüzde 14.0 ve kurşunda yüzde 7.5 artış bekleniyor.

Fakat fiyatlarda mevcut seviyeler akılları karıştırıyor. Zira metallerde son birkaç ayda toparlanma o kadar sert oldu ki, bu yılın başında fiyatlar, yıl için ortalama beklentilerin üzerine çıktı. Örneğin bakırın tonu için bu yılın ortalama fiyat tahmini, geçen yılki nakit ortalamasına kıyasla yüzde 23 artışla ton başına 7.600 dolar. LME’de bakır fiyatları şu anda 7.900 doların üzerinde işlem gördüğü için, analistlerin iyi haberlerin çoğunu fiyatlandırdığı görülüyor. Yılın ilk çeyreğine ilişkin tahminler, medyan fiyat beklentisinin sadece yüzde 2 altında.

Bir diğer örnek de nikel. Elektrikli otomobillerden gelen taleple güçlenen nikelin geçen yıla göre 2021'de ton başına yüzde 20 artarak ortalama 16.535 dolara yükselmesi öngörülüyordu, şu an fiyatlar çoktan beklentileri aşmış durumda. Temel metal grubunun geri kalanı için beklentiler de benzer şekilde ılımlı ve fiyatların bu yıl biraz daha güçlenmekle birlikte ortalama fiyatın mevcut seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.

LME endeksinde en büyük ağırlık alüminyumda

Londra Metal Borsası (LME) Endeksi yılbaşından bu yana yüzde1.37 yükseldi. Altı temel metalin takip edildiği endekste en büyük ağırlık yüzde 48.2 ile alüminyumun. Bu metali yüzde 31.2 ile bakır, yüzde 14.8 ile çinko, yüzde 8.2 ile kurşun, yüzde 2 ile nikel ve yüzde 1 ile kalay izliyor. Bu hesaplama, küresel üretim hacmine ve son beş yıllık dönemdeki ortalama likit işlem göz önüne alınarak yapılıyor.

Çin musluğu kısarsa 2022’de fiyatlar duraksar

Baz metallerin önümüzdeki çeyreklerde mevcut seviyelerde konsolide olacağına dair kolektif görüş, bu yıl Çin'de ne olacağıyla ilgili görüşlere dayanıyor. Geçen yıl, olağan inşaat ve altyapı kanallarından pompalanan büyük teşvik, metal talebini ve fiyatlarını artırdı. Bununla birlikte, Çinli politika yapıcıların harcama musluklarını kademeli bir şekilde kısacağı ve bunun gelecek yıl metal piyasalarında hissedileceği belirtiliyor. Bu durumda özellikle çinko ve alüminyum fiyatlarının gelecek yıl, 2021’in altına inebileceği tahminleri yapılıyor.

Çin Yeni Yılı piyasaları nasıl etkiliyor?

Şirketler ve borsalar tatil boyunca kapalı olduğu için, tatil öncesinde piyasalarda nakde dönüş başlıyor. Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olması nedeniyle, ülke endüstrisinin neredeyse tamamen durma noktasına gelmesi hammadde piyasalarına da yansıyor. Tatil sonrası çalışanların bir kısmının hemen işbaşı yapmaması da eklenince ülkenin üretiminde haftalar süren bir yavaşlama yaşanıyor. Dünyanın en büyük metal ve tarımsal emtia tüketicilerinden Çin’den gelen talebin bir anda yavaşlaması metaller başta olmak üzere emtia piyasalarında fiyatların geri çekilmesine neden oluyor.